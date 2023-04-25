新华社纽约4月24日电（记者 刘亚南）总部位于美国旧金山的第一共和银行24日公布业绩报告称，受3月份美国区域性银行关闭冲击影响，该行在今年一季度业绩整体显著恶化。受业绩利空打压，第一共和银行股价在24日盘后交易中跌幅超过20%。

数据显示，由于净利息收入减少，第一共和银行一季度营业收入为12亿美元，环比和同比降幅分别为15.9%和13.4%；其一季度净利润为2.69亿美元，环比和同比降幅分别为30.3%和32.9%。

值得注意的是，截至一季度末，第一共和银行存款总额为1045亿美元，环比和同比分别减少了719.6亿美元和575.9亿美元，降幅分别为40.8%和35.5%。如果将美国11家大型银行近期提供的300亿美元存款排除在外，第一共和银行在银行业危机后流失的存款超过1000亿美元。

第一共和银行表示，该行正在采取包括增加已保险存款、减少从美联储借款和降低贷款余额等措施增强业务和重组资产负债表。与此同时，该行还在采取显著减少高管薪酬、压缩办公用房、减少非必须项目和活动等措施减少支出，并预计在二季度裁员20%至25%。

在3月份硅谷银行和签名银行相继关闭危机冲击下，第一共和银行一度面临挤兑风险。得益于多家银行和美国监管部门提供流动性支持，该行业务暂时企稳。

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