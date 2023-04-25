新华社北京4月25日电 瑞士信贷银行24日说，今年第一季度其净资产流失610亿瑞士法郎（1瑞郎约合7.75元人民币）；即便在瑞银集团收购瑞信后，瑞信净资产仍持续流失。

瑞信说，净资产流失已经放缓，但截至24日，流出趋势“尚未逆转”。

据路透社报道，这可能是瑞信最后一次发布业绩，因为瑞银对瑞信的收购预计很快完成。

截至3月底，瑞信财富管理部门资产减少至5025亿瑞郎。这一数字在去年同期为7070亿瑞郎。

这是4月4日在瑞士日内瓦拍摄的瑞士信贷银行大楼。新华社记者连漪摄

瑞信银行过去数年间屡屡曝出金融丑闻和重大投资失误导致巨额亏损。美国三家区域性银行3月“垮掉”后，瑞信似乎成为银行业链条中最薄弱的环节。

瑞士联邦政府3月19日动用紧急权力，未经股东批准，推动瑞银同意以30亿瑞郎收购瑞信。瑞士金融当局同时下令注销瑞信票面价值约160亿瑞郎的额外一级资本债券(AT1)。

瑞士总检察长办公室本月2日证实，就瑞士联邦政府推动瑞银同意收购瑞信一事启动调查，以“分析并判定”是否存在犯罪行为。

瑞士联邦主席阿兰·贝尔塞本月早些时候说，如果政府不出手干预，“瑞信极有可能在3月20日或21日债务违约”。

瑞信2022年亏损73亿瑞郎，而瑞银去年盈利76亿瑞郎。

瑞信是仅次于瑞银的瑞士第二大银行，也是全球银行业监管机构认定的30家全球系统重要性银行之一。（卜晓明）

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