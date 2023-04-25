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我在印尼开“复兴号”

2023年04月25日08:38 | 来源：中央广电总台国际在线
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　　穆振在雅加达驾驶列车(受访者供图）

　　国际在线报道（记者 沈湜、闫钟芳）：天津人穆振不会想到，有一天他会作为首发司机，驾驶一趟迄今为止东南亚速度最快的火车——雅万高铁“复兴号”。

　　2023年3月31日，雅万高铁完成全线铺轨工作，离正式全线通车又迈进一步。雅万高铁试验运行时，穆振就是首发司机，刚回国休整不久，4月底他又将踏上前往雅加达的航班。穆振说：“这次前往雅加达主要是进行新线的联调联试，之后也会培训印尼的高铁司机，就像当时师父教我开火车那样，我会把自己的知识和实践经验毫无保留地传授给当地徒弟。”

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　　穆振和同事在线路上记录情况（受访者供图）

　　雅万高铁，连接印度尼西亚首都雅加达和旅游名城万隆，最高设计时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设的“第一单”，它将雅加达到万隆的旅行时间从原来的3个小时，缩短至40分钟。

　　因为雅万高铁的试验运行，去年10月穆振第一次来到雅加达。为了尽快了解线路和周围环境，他每天会和同事进行“走线”，“因为是新修线路，需要熟悉路线，每天都要在线路上走个五公里，了解周围的自然目标，感受起步坡道，这个我们行话叫‘走线’”。尽管穿着脖套和防晒衣，但三十多度的高温以及强烈的紫外线还是会灼伤皮肤，痛痒难忍，穆振开玩笑说：“感觉自己在印尼黑了两个色号。”

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　　穆振正在给印尼同事讲述雅万高铁相关情况（受访者供图）

　　这并不是穆振第一次执行国际任务，自2011年起，他一直参与沙特麦加朝觐轻轨的运营。沙特麦加朝觐轻轨是沙特第一条轻轨铁路，也是中国企业在中东地区建成的首条轻轨铁路。对于铁路人，每年节假日与家人聚少离多是常态，这几年他更只能在海外过年。但作为“铁二代”的穆振，其实对这些早已习以为常。

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　　穆振和父母讲述海外经历（摄影：沈湜）

　　穆振的父亲也是一名火车司机，小时候他会坐在爸爸的肩头，在铁道旁看火车驶过，畅想有一天自己也能驾驶这个“庞然大物”，“没想到这梦想最后真的让我实现了！”穆振笑着说。

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　　穆振在菜市场买菜，为家人准备晚饭 （摄影：沈湜）

　　对于能去国外执行驾驶任务，穆振的家人都很支持，也为他骄傲。每当穆振出国，家里大大小小的事务都落到了妻子身上。为了能让他在外安心工作，有时候家人病了，也不敢告诉他。每当回国，哪怕只有短短的一段时间，穆振总会想各种办法去陪伴家人，带他们出去走走，尽量弥补自己内心对家人的亏欠。

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　　穆振与印尼同事在列车内合影（受访者供图）

　　近日，一首说唱歌曲《雅万之歌》在印度尼西亚走红网络，不仅道出了印尼民众对雅万高铁建成通车的热切期盼，更道出了中印尼友谊源远流长。在不远的将来，印尼民众就会坐上由中国制造的“复兴号”列车，而驾驶它的是穆振一手带出来的“洋徒弟”们。

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　　穆振在印尼（受访者供图）

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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