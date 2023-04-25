4月24日，警察在耶路撒冷驾车袭击事件现场工作。新华社记者 陈君清 摄

新华社耶路撒冷4月24日电（记者王卓伦 张天朗）以色列警方24日发表声明说，耶路撒冷市中心马哈内耶胡达市场附近当天下午发生一起驾车袭击事件，造成5人受伤。袭击者被一名平民开枪打死。

据以色列媒体报道，袭击者是一名39岁阿拉伯男子，有精神病史。社交媒体上发布的视频显示，袭击者驾驶的灰色汽车停在路口，现场不断响起枪声。

以色列急救组织“红色大卫盾”发表声明说，5名伤者均被送医治疗，其中一名70岁男子伤势较重。

4月24日，警察在耶路撒冷驾车袭击事件现场工作。新华社发（穆阿马尔·阿瓦德 摄）

以色列总理内塔尼亚胡当天表示，这是一起“企图谋杀以色列公民的事件”。

今年以来，巴以地区紧张局势加剧。以色列军队在约旦河西岸和耶路撒冷多个地区与巴勒斯坦人发生冲突并造成伤亡，耶路撒冷也发生多起针对以色列人的枪击事件。4月7日，以色列海滨城市特拉维夫曾发生驾车撞人事件，造成1人死亡、7人受伤。袭击者被警察开枪打死。

4月24日，在耶路撒冷驾车袭击事件现场，袭击者尸体被抬上汽车。新华社记者 陈君清 摄

4月24日，警察在耶路撒冷驾车袭击事件现场工作。新华社发（穆阿马尔·阿瓦德 摄）

4月24日，警察在耶路撒冷驾车袭击事件现场工作。新华社发（穆阿马尔·阿瓦德 摄）

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