杨 延

中国古代工匠鲁班因发明各种工具而闻名遐迩，成为中国手工业技艺和发明创造的典范。鲁班工坊借喻于此，致力于培养具有精湛高超的技术技能、精益求精的职业素养和不断进取的创新精神的全球工匠。

鲁班工坊由天津发起并率先实践，以鲁班工匠精神为依托，与其他国家分享中国的职教模式、职业技术，培养高素质本土化技术技能人才，带动中国院校与海外教育机构、行业企业、政府等多方力量相互协作，走出了一条共建共享的发展道路。

2016年3月8日，全球首家鲁班工坊在泰国创立。项目建设紧贴中泰两国合作需求，不断扩大合作领域，国际合作专业数量由1个扩展到6个，且全部获得泰国教育部认证，并纳入该国国民教育体系。与此同时，鲁班工坊还走进了英国、埃及、柬埔寨、葡萄牙、吉布提、肯尼亚等20多个国家，形成从中职到高职、应用本科和研究生层次的国际职业教育体系，实现了跨越式发展。

鲁班工坊作为全新的职业教育国际合作项目，以中国职教改革发展的优秀成果为基础，融入中国先进职业教育理念。通过实施海外专业教师系统化培训，采用对标行业前沿技术、技能大赛与资格认证的专业标准、实训装备，建立模块化立体化双语教学资源，确保每一个鲁班工坊的建设内涵明确、目标一致、标准规范。

在国际合作过程中，鲁班工坊顺应合作国产业发展需求，培养大量经济社会发展所急需的本土化技术技能人才。据不完全统计，在鲁班工坊建设过程中，中外合作开发了50多个国际合作专业，累计为合作国培养学历学生9000余名，面向合作国开展各级各类培训1.8万多人次，帮助大量合作国青年实现高质量就业。

一系列实践表明，鲁班工坊有力提升了合作国职业教育人才培养水平，实现了互利共赢的目标。肯尼亚新闻、通信与技术部长乔·穆切鲁认为，鲁班工坊开发的云计算和信息安全培训对肯尼亚信息技术发展至关重要。巴基斯坦驻华使馆教育专员阿菲法·沙吉娅表示，“在人工智能、网络安全和智能技术等方面，我们需要大量技能人才以实现巴基斯坦的工业化，鲁班工坊正是巴中两国合作的典范。”

鲁班工坊的建设也拓展了中外人文交流的内容与形式。通过开展中外师生短期互访交流、同场参加国际技能竞赛等多种形式，不断深化中外青年学生、教师间的交流合作。以鲁班工坊为载体的中外职业教育国际合作论坛等学术活动，也从不同的视角进行科学探讨，共同推进了国际职业教育的改革与发展。此外，中外双方专业教师合作开展国际专业教育研究，对接行业国际先进技术要求，共同开发国际合作专业和大量教学资源，全面提升技术技能人才培养水平。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。7年多来，鲁班工坊致力于互学互鉴，不仅服务合作国本土经济社会发展，还有力推动国际产能合作，实现向周边区域辐射，架起中外人文交流之桥，见证了一段段民心相通的动人故事。未来，随着项目发展，鲁班工坊将持续发挥重要作用，推动构建人类命运共同体。

（作者为天津市鲁班工坊研究与推广中心副主任、天津市教育科学研究院终身教育研究所所长）

《 人民日报 》（ 2023年04月25日 18 版）

(责编：杨光宇、牛镛)