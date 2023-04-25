张 霄

中国和哈萨克斯坦建交31年来，两国关系实现跨越式发展，达到永久全面战略伙伴关系的高水平。双方政治互信不断增强，各领域合作不断深化。作为双方合作的重点领域和优先方向，中哈农业合作不断迈上新台阶，为促进两国农业发展和人民生活水平提升作出重要贡献。

近年来，中哈农业贸易规模持续提升。2022年，中哈农产品贸易额达9.3亿美元，同比增长61.3%。其中，中国出口3.5亿美元，同比增长9%；进口5.7亿美元，同比增长128.6%。中方对哈方出口农产品主要是水果、蔬菜和菌类等，进口农产品主要是植物油、小麦、棉花等。今年前两个月，中哈农产品贸易额同比增长36.6%，达2亿美元。

中哈农业科技合作亮点频频。中国西北农林科技大学、中国农科院哈尔滨兽医研究所、中国科学院中亚生态与环境研究中心等与哈萨克斯坦赛福林农业技术大学、哈萨克斯坦国立农业大学和北哈萨克斯坦州国立大学等联合共建实验室和开展科研项目。中哈农业科学联合生物实验室、中—哈农业大数据分析中心、中哈农业机械化中心等顺利建立，马铃薯产业示范基地项目等正积极实施。2022年，中方向哈方交付相关农产品质量检测实验室设备，助力双方对接农产品检测标准，将推动哈萨克斯坦农产品对华出口。

多个中国农业投资项目健康发展，为哈萨克斯坦农业发展贡献力量。2016年，中哈农业部门签署“共同行动计划”，中国粮食企业与哈萨克斯坦农业部签署关于粮食深加工领域合作协议。中国西安爱菊集团在北哈萨克斯坦州建立农产品物流加工园区，园区内建有粮库和哈萨克斯坦最大的油脂厂，并计划打造牛羊养殖与肉类加工、产业技术服务等综合体板块。中哈产能合作重点项目“金骆驼集团图尔克斯坦州奶粉厂”建成投产，成为哈萨克斯坦最大的骆驼奶加工企业，生产的奶粉热销中国市场。

中哈农业合作互补性强，发展潜力巨大。中国拥有先进的现代化种植技术和科学管理方法，在遗传育种、土壤改良、节水灌溉和智慧农业等方面经验丰富。哈萨克斯坦地大物博，发展畜牧业和种植业优势明显。另外，中国农机具有质量优、价格合理、售后服务好等特点，可助力哈提高农业机械化水平。当前，中哈正就农产品贸易政策、检验检疫标准进行深度对接。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，也是中哈精心打造双边关系下一个“黄金30年”的开局之年，农业合作正日益成为双方合作的亮点和重要增长点。在两国元首的亲自关心和战略引领下，中哈双方将继续密切合作，共同推动两国农业合作走深走实，为两国人民带来更多福祉。

（作者为中国驻哈萨克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2023年04月25日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)