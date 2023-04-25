万赛·塔汶炎

认真阅读《习近平谈治国理政》后，我更加坚信，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国必将不断取得新的更大成就

老挝和中国山水相连，友好关系历久弥新。近年来，老中命运共同体建设不断开花结果，双方互利合作全面深化。中国是老挝第二大贸易伙伴和第一大出口国，也是老挝最大投资来源国，为老挝经济社会发展提供了重要助力。

中国共产党勇担历史使命，团结带领中国人民接续奋斗，取得了举世瞩目的发展成就。过去十年，中国共产党带领中国人民打赢人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，历史性地解决了绝对贫困问题，如期全面建成小康社会。我的孩子曾在中国读书，我本人也曾访问北京、上海、广西等地，考察中国的经济社会发展和扶贫实践。中国的发展成就令人惊叹，为发展中国家提供了值得借鉴的重要经验。老挝各界深刻感受到，中国的发展为世界提供了重要机遇，老中互利合作为两国人民带来了巨大福祉。《习近平谈治国理政》为老挝了解中国、学习中国经验提供了重要参考。认真阅读《习近平谈治国理政》后，我更加坚信，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国必将不断取得新的更大成就。

中国为促进世界和平发展发挥着日益重要的作用。环顾全球，和平赤字困扰人类，安全挑战更加突出。在此背景下，习近平主席提出全球安全倡议恰逢其时。该倡议超越零和博弈思维，坚持真正的多边主义理念，顺应了时代潮流和历史大势，展现了高超政治智慧和深邃战略眼光，为应对国际社会面临的紧迫挑战指明了正确方向。

在全球发展领域，中国贡献同样有目共睹。今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议10周年。10年来，共建“一带一路”得到国际社会高度评价和热烈响应，中方倡导的开放合作、互利共赢理念日益深入人心。老中铁路建成通车是共建“一带一路”的重要成果，也是老挝人民和国家的骄傲。老中铁路和万万高速等合作项目助力老挝提升基础设施水平，促进互联互通，有力推动沿线地区经济发展。去年以来，中国和地区国家一道高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，共同推进区域经济一体化，为地区发展增添了重要动能。

老中两国同舟共济、精诚合作，共同致力于推动构建人类命运共同体。目前，双方在各领域、各层级都有着非常密切的合作关系。媒体合作是老中合作的重要组成部分，旨在加强两国社会沟通交流，推动互学互鉴、共同进步。《人民报》是老挝人民革命党中央机关报，主要任务是宣传好老挝党和政府的路线方针政策、报道好老挝同各国之间的友好交往。2017年，习近平主席对老挝进行国事访问，《人民报》第一时间刊登习近平主席的署名文章，就是为了让老挝人民充分了解老中传统友谊和两国不断发展的互利合作关系。

中国坚定不移走和平发展道路，倡导构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动共建“一带一路”高质量发展，以实际行动践行人类命运共同体理念。中国的发展将给周边国家带来更大机遇，有利于周边国家的发展和稳定。老挝乐见中国不断实现新的发展，也期待中国在世界上发挥更大作用。

（作者为老挝《人民报》总编辑）

《 人民日报 》（ 2023年04月25日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)