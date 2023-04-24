新华网柏林4月24日电（记者胡尊元 王自强）中德经济界春季招待会近日在中国驻德国大使馆举办。来自德国经济主管部门、重要商协会、知名企业以及部分在德中资企业的百余名代表出席了招待会。

中国驻德国大使吴恳在致辞中表示，中德双方在联合国、二十国集团等重要国际组织中发挥着关键性作用。去年11月4日，朔尔茨总理访问中国，与习近平主席就双边关系和世界形势进行了坦诚沟通，以长远眼光为中欧关系向前发展增添了战略定力，也为世界和平与发展注入了信心。

吴恳指出，德国是最早在华开办合资企业、最早对华开展科技合作的西方发达国家之一，是中国在欧盟第一大直接投资目的地，更是欧洲第一大对华投资来源国。双方企业具有强烈的合作愿望和需求。

吴恳强调，中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化的决心不会变。中国与德国是伙伴不是对手，是机遇不是威胁。希望各方能尊重中方的核心利益和发展需要，维护好、发展好中欧关系，也希望德方同中方一道，坚持相互尊重、合作共赢，继续深化中欧全面战略伙伴关系，为中国企业在德生产经营提供更公平、非歧视、可预期的营商环境，为世界经济注入更多稳定性、确定性和正能量。

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