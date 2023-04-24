新华社吉隆坡4月24日电 综述：恢复向好的中国经济助力马来西亚应对全球经济不确定性

新华社记者汪艺 毛鹏飞

近日，多家研究机构发布报告认为，中国经济恢复将为马来西亚经济带来积极影响，助力其应对全球经济不确定性，为贸易活动提供支撑。

根据中国国家统计局数据，初步核算，一季度国内生产总值（GDP）284997亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%，同比增速达2022年二季度以来最高水平。

与此同时，生产、消费、进出口、就业等多个领域主要经济指标也呈现加速回暖态势，国民经济企稳回升，开局良好。

大华银行全球经济与市场研究部19日发布的报告指出，在货币政策环境收紧的情况下，全球经济衰退风险将继续抑制今年全球需求。受近期西方银行业动荡影响，外界对信贷条件收紧的预期，也将进一步增加全球经济衰退风险，并在短期内削减企业信心。

然而，报告同时指出，中国经济强于预期的恢复以及区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等带来的更大市场准入将推动提升马来西亚对外贸易表现。

马来亚投资银行发布报告说，受美国和欧洲经济放缓冲击，今年以来，马来西亚对美国出口放缓，对欧盟出货量下降。报告预计，中国经济增长加快将有利于扩大马来西亚对中国出口，促进马来西亚对外贸易发展。

大众投资银行报告显示，中国经济的增长态势必然会刺激全球需求，对其他经济体产生积极影响。中国“五一”假期期间，可能会有大量中国游客涌入马来西亚。

马来西亚中华总商会总会长卢成全21日说，马来西亚政府希望吸引更多中国游客，相信中国游客的到来能够带动马来西亚旅游业及服务业发展。

“中国作为全球第二大经济体，对全球经济有着稳定器的作用。期望中国在国际平台发挥更重要的作用，为世界带来新机遇。”卢成全说。

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