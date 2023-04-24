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中企在斯里兰卡肯达村的乡村振兴项目竣工交接

2023年04月24日14:00 | 来源：新华网
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　　新华社科伦坡4月24日电（记者车宏亮）中企在斯里兰卡肯达村发起的“爱心村”乡村振兴项目23日举行竣工交接仪式。

　　中国驻斯里兰卡大使戚振宏和招商局集团董事长缪建民为“爱心村”剪彩揭牌，当地数百名村民参加仪式。“爱心村”项目负责人因迪卡·阿贝瓦德纳感谢中方对肯达村发展的支持和帮助，表示这一项目不仅改善当地基础设施面貌，还将帮助提高村民生活水平。

　　缪建民说，未来招商局集团在推动企业发展的同时，将继续加强对周边社区的扶持，也会把在中国扶贫的先进经验引入肯达村，带领村民走上可持续发展的致富路。

　　当天，戚振宏和缪建民还在“爱心村”农作物交易中心向当地贫困居民捐赠粮食包，向小朋友赠送学习用具。

　　肯达村位于斯里兰卡南部，距离汉班托塔港约50公里，共有2000多人，大多数村民依靠传统农业为生，收入低且不稳定。“爱心村”项目计划为肯达村建设新的社区活动中心、医疗健康中心、农作物栽培基地、家禽养殖基地等设施，未来还将对村民进行种植和养殖技术等培训，真正做到“授人以渔”。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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