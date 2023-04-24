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英国大学生社会公益与商务创新中文大赛首次线下举办

2023年04月24日11:22 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦4月23日电（记者章博宁）英国大学生社会公益与商务创新中文大赛23日在伦敦金融城举行，这是该比赛自2020年设立以来首次线下举办。

　　比赛分为自选题目演讲和即兴问答两部分，最终评选出前三名和一名最佳原创单项奖。当日选手们的参赛演讲涉及中英交流中社会公益与商务创新的多个题材，例如融合汉语教学的游戏、英国旅行应用程序、轮椅使用者服务软件、针对中国留学生的在线教育平台等。

　　来自伦敦大学亚非学院的塞缪尔·哈迪凭借一个中国民族乐器跨境交易平台的商业提案，获得第一名。哈迪说，通过这场比赛，他加深了对中国商业文化的了解，也非常喜欢其中建立商业互信关系的方式。比赛不仅让他看到自己方案的可行性，也让他有机会向专业人士汲取经验。接下来，他准备以参赛的商业提案为基础开始创业。

　　比赛裁判长、来自曼彻斯特大学艺术语言文化学院的邢敏捷博士说，随着中英出入境政策的调整，中英贸易往来将大幅增加，因此，对具备汉语语言及商务能力的复合型人才的需求会越来越大。

　　作为“汉语桥”大学生中文比赛全英大区赛的姊妹篇，英国大学生社会公益与商务创新中文大赛是全英中文教学的知名品牌，旨在促进英国高校商务中文教学，激发英国大学生商务创新的潜力并推动对社会公益事业的关注、参与和责任。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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