新华社华盛顿4月23日电 当地时间22日，华盛顿中国和平统一促进会举行成立50周年纪念大会，中国驻美国大使馆临时代办徐学渊应邀出席并致辞。

徐学渊在讲话中充分肯定华盛顿和统会作为推动中国和平统一为宗旨的民间团体，50年来不忘初心，发扬传统，团结有识之士，高举反“独”促统旗帜，坚守中华民族大义，坚决维护两岸关系和平稳定，始终站在推动中国和平统一进程的最前沿，成为全球反“独”促统的重要力量。

徐学渊强调，谋求国家统一，实现民族复兴，是所有海内外中华儿女的历史责任，是无上光荣的历史使命。“台独”同台海和平稳定水火不容，“挟洋谋独”没有出路，“以台制华”注定失败。祖国统一的车轮滚滚向前，任何人任何势力都无法阻挡。我们坚信，包括在美华侨华人在内的全体中华儿女团结奋斗，祖国统一大业一定能够尽早实现！

华盛顿地区主要侨团代表近200人参加大会。大家表示，反对“台独”分裂、促进中国和平统一，是海内外中华儿女的共同心声和光荣使命，将发挥优势、积极作为，继续为实现祖国统一和民族复兴贡献智慧和力量。

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