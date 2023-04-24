新华社东京4月24日电（记者姜俏梅 郭丹）日本国会众参两院补缺选举23日举行。开票结果显示，执政的自民党获得4个议席，在野的日本维新会获得1个议席。

本次国会补缺选举共有5个席位，包括4个众议院席位和一个参议院席位。这次选举被视为对首相岸田文雄领导内阁的一次“期中考核”，朝野双方围绕高物价对策、少子化对策以及外交和安全保障等领域的相关政策展开了激烈论战。

根据开票结果，自民党在选举中不仅保住了原有的3个众议院席位，还赢得大分县选区一个参议院席位，使得自民党在国会中增加了一个席位；和歌山县选区一个众议院席位则由在关西地区势头强劲的日本维新会获得。

因前首相安倍晋三身亡及安倍的弟弟、前防卫大臣岸信夫因病辞职，山口县空出的两个众议院席位争夺尤为引人注目。被视为安倍继承人的吉田真次和岸信夫之子岸信千世当选，日本媒体称这一结果反映出日本“世袭政治”根深蒂固。

针对此次补选结果，岸田文雄表示，今后将全力推进应对物价高涨以及儿童抚育方面的相关政策，并加快对国会法案的审议，以期政权稳定运营。他还表示，目前暂不考虑解散国会进行大选。

日本国会补缺选举是为补充国会中空缺席位而举行的选举，当选者将在前任剩余任期内任职。

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