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俄罗斯与联合国将磋商黑海港口农产品外运协议前景

2023年04月24日09:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月23日电 俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫定于24日与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在美国纽约会面，磋商黑海港口农产品外运协议前景等事项。

　　这份协议名为《黑海谷物倡议》，今年3月又一次延长，将于5月18日到期。拉夫罗夫20日访问古巴期间告诉媒体记者，俄方认为继续延长这项协议的条件并没有得到满足，因为西方国家“什么也没做”。

　　2022年8月7日，一艘从乌克兰出发的运粮船驶过土耳其伊斯坦布尔博斯普鲁斯海峡。新华社记者沙达提摄

　　拉夫罗夫先前警告，如果在消除俄方谷物和化肥出口障碍方面没有进展，俄方将考虑是否继续维持这份协议。

　　虽然俄罗斯谷物和化肥没有直接受到制裁，但西方国家在支付、物流和保险方面所设限制影响了俄方谷物和化肥出口。

　　去年2月24日乌克兰危机升级后，乌克兰和俄罗斯经黑海的农产品出口都受到干扰。在联合国和土耳其斡旋下，俄罗斯、乌克兰2022年7月就恢复黑海港口农产品外运签署平行协议。协议有效期120天，去年11月和今年3月两度延长。在3月商谈续签事宜时，俄方只同意协议延长60天，强调俄方谷物和化肥出口依然受阻。

　　七国集团农业部长23日在日本结束为期两天的会议并发表公报，呼吁“延长、全面执行并扩大”这份协议，同时称俄方阻碍农产品外运。

　　另一方面，在联合国等斡旋下，乌方大量农产品经由东欧国家外运。然而，这些价格相对较低的农产品近期遭遇东欧国家“封杀”。

　　由于物流等后续问题未能妥善解决，大批乌克兰农产品只能在东欧国家销售，冲击当地农产品价格，引发波兰等国农民抗议。波兰和匈牙利政府15日决定，将禁止进口来自乌克兰的谷物及其他农产品，以保护本国农业。斯洛伐克和保加利亚近期同样采取类似措施。

　　波兰与乌克兰经过磋商，21日恢复乌克兰农产品经波兰外运，但波兰对这些货物过境实施严格管控，包括通过电子系统监控和海关人员随行监督，以确保它们离境。

　　欧洲联盟批评成员国对乌粮食实施国别禁令“不可接受”，呼吁立即停止“单边”行为。据路透社报道，波兰、匈牙利、斯洛伐克、保加利亚和罗马尼亚农业部长已联名致信欧盟委员会，就仅由乌克兰周边国家承担乌方农产品的“冲击”表达不满，敦促欧盟尽快提供帮助。（陈立希）

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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