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英国副首相兼司法大臣辞职 政府公布继任者

2023年04月23日15:00 | 来源：新华网
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新华社伦敦4月21日电（记者许凤）英国副首相兼司法大臣多米尼克·拉布21日宣布辞职。英国政府当天晚些时候公布了副首相和司法大臣的继任者。

当天，在拉布宣布辞职后不久，英国政府公布了对拉布的调查报告，报告指出他存在“羞辱”和“恐吓”公务员的行为。英国政府宣布，兰开斯特公爵郡大臣奥利弗·道登接任副首相，现任国防部国务大臣亚历克斯·乔克接任司法大臣。

去年11月，多名英国公务员投诉拉布有霸凌行为。当月，英国政府委任律师就相关投诉展开独立调查。拉布否认霸凌，并表示他一直“表现专业”。此后，相关投诉数量不断增多，涉及拉布在担任司法大臣、外交大臣和“脱欧”事务大臣期间的一些不当行为。

拉布是苏纳克去年10月出任英国首相以来，因个人行为失当而离职的第三位政府要员。去年11月，英国不管部国务大臣加文·威廉姆森辞职，他此前被指控霸凌同事。今年1月，苏纳克解除纳齐姆·扎哈维的内阁大臣职务，此前一项针对扎哈维的独立调查发现他违反了内阁大臣的行为准则。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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