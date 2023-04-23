新华社北京4月22日电 据美国媒体统计，截至21日，美国今年已经发生17起群体凶杀事件，88人遇害。如果按照这一势头，美国今年大规模凶杀事件或创新高。

这项统计由美联社和《今日美国报》共同进行。群体凶杀事件指遇害人数为4人或更多的事件，与联邦调查局所做定义一致。

美联社说，今年开年以来群体凶杀事件以“惊人频率”发生，平均每6.53天就出现一起，这一势头仅见于2009年同期。本月15日至18日不到一周时间内，美国就发生两起群体凶杀，共计8人遇害，30多人受伤。

自从2006年开始统计以来，美国每年平均发生31起群体凶杀事件，共有2800多人死亡。

群体凶杀事件最多的年份为2019年，共45起；2017年遇害人数最多，为230人，当年一名枪手在内华达州拉斯维加斯市向一场音乐节的观众疯狂扫射，致死60人，为美国现代史上最血腥的枪击事件。

美联社说，群体凶杀仅为美国每年各类致命暴力事件的冰山一角。

今年发生的群体凶杀事件中，行凶者都使用枪械。美国人口约3.3亿，民间枪支保有量却超过4亿支，涉枪暴力在美国成为常态和顽疾。据美国“枪支暴力档案”网站数据显示，去年美国约4.4万人死于枪下，今年已有超过1.2万人死于枪支暴力。

尽管控枪呼声从未停息，但美联社报道，无论从联邦还是州层面，重大政策转变希望渺茫。

弗雷德·古滕贝格在2018年一次校园枪击中失去年仅14岁的女儿。“美国变成今天这个样子不足为奇，”他说，“数字说明了一切。数字不会说谎。然而，我们必须行动起来改变它。”

“我们可以不用过这种生活，”“每个城市支持枪支安全”组织负责人约翰·范布拉特说，“我们不能生活在一个随时随地都是枪支话题的国家。”（惠晓霜）

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