新华社北京4月22日电 美国国防部20日宣布，已将一名关押在古巴关塔那摩监狱逾20年的囚犯遣送回其原籍国阿尔及利亚。

据五角大楼当天发布的声明，美方与“阿尔及利亚的伙伴协商后”，已将现年52岁的赛义德·本·卜拉欣·本·奥姆兰·巴库什从关塔那摩监狱转移至阿尔及利亚，阿方将继续监控巴库什、限制他出行并与美国共享相关信息。

声明说，美方去年4月就已认定巴库什不再对美国国家安全构成威胁，符合转移条件。今年2月，美国国防部长劳埃德·奥斯汀告知国会，他有意把巴库什遣送回阿尔及利亚。

2002年1月，美军在古巴关塔那摩湾美国海军基地设立监狱，用以关押美方在2001年“9·11”恐怖袭击事件后发起的全球“反恐战争”中抓获的嫌疑人。据美联社报道，巴库什2002年在巴基斯坦被抓捕后关押到这座监狱。

美国政府宣称关塔那摩在押人员是美军在反恐军事行动中抓获的“非法战斗人员”，并非战俘，因而不享有《日内瓦公约》规定的战俘权利。关塔那摩监狱因多次传出虐囚丑闻而备受谴责。关塔那摩监狱一共关押过780人左右。五角大楼说，眼下这座监狱仍关押30人，其中16人符合转移条件。（陈丹）

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