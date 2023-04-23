本报马尼拉4月22日电 （记者樊帆）当地时间4月22日，菲律宾总统马科斯在马尼拉会见国务委员兼外长秦刚。

马科斯请秦刚转达对习近平主席的问候，表示48年前，我的父亲、已故总统马科斯同中国老一辈领导人共同作出菲中建交的正确决定，留下宝贵遗产。长期以来，菲中两国保持密切交往，合作取得丰硕成果。台湾问题是中国内政，菲方将一如既往恪守一个中国政策。菲方将坚持独立自主，不选边站队，愿深化菲中友好，扩大合作，加强沟通，妥善处理海上问题，不使其干扰两国关系大局，维护地区和平与繁荣。

秦刚转达了习近平主席对马科斯总统的问候，表示中菲建交以来的历程充分证明，相互尊重、友好相处、重信守义、互利合作符合双方根本利益，正反两方面的经验和教训值得汲取。面对新形势新挑战，双方要牢牢把握两国关系的正确方向，深入沟通，增进互信，克服困难，排除干扰，为推进合作创造良好条件，确保中菲关系沿着健康稳定的正轨继续向前发展。

秦刚指出，马科斯总统今年年初访华期间，双方发表的联合声明确认，两国要做好邻居、好亲戚、好伙伴，希望菲方与中方共同努力，实现这一美好愿景。希望菲方正确把握历史大势，着眼地区和平稳定大局，从两国人民根本利益出发，妥善处理涉台、涉海等问题，切实回应中方正当关切，尊重中国主权、安全和领土完整，把坚持战略自主、不选边站队的承诺落到实处。中方提议进一步完善涉海联络机制，管控好局势。

《 人民日报 》（ 2023年04月23日 03 版）

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