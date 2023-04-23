人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

菲律宾总统马科斯会见秦刚

2023年04月23日04:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报马尼拉4月22日电  （记者樊帆）当地时间4月22日，菲律宾总统马科斯在马尼拉会见国务委员兼外长秦刚。

　　马科斯请秦刚转达对习近平主席的问候，表示48年前，我的父亲、已故总统马科斯同中国老一辈领导人共同作出菲中建交的正确决定，留下宝贵遗产。长期以来，菲中两国保持密切交往，合作取得丰硕成果。台湾问题是中国内政，菲方将一如既往恪守一个中国政策。菲方将坚持独立自主，不选边站队，愿深化菲中友好，扩大合作，加强沟通，妥善处理海上问题，不使其干扰两国关系大局，维护地区和平与繁荣。

　　秦刚转达了习近平主席对马科斯总统的问候，表示中菲建交以来的历程充分证明，相互尊重、友好相处、重信守义、互利合作符合双方根本利益，正反两方面的经验和教训值得汲取。面对新形势新挑战，双方要牢牢把握两国关系的正确方向，深入沟通，增进互信，克服困难，排除干扰，为推进合作创造良好条件，确保中菲关系沿着健康稳定的正轨继续向前发展。

　　秦刚指出，马科斯总统今年年初访华期间，双方发表的联合声明确认，两国要做好邻居、好亲戚、好伙伴，希望菲方与中方共同努力，实现这一美好愿景。希望菲方正确把握历史大势，着眼地区和平稳定大局，从两国人民根本利益出发，妥善处理涉台、涉海等问题，切实回应中方正当关切，尊重中国主权、安全和领土完整，把坚持战略自主、不选边站队的承诺落到实处。中方提议进一步完善涉海联络机制，管控好局势。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月23日 03 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部