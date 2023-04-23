作为世界上最大的发展中国家，中国始终胸怀天下，在实现自身发展的同时，为世界和平注入更多正能量，为全球发展带来更多新机遇

“中方愿同各国一道，努力以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，为人类探索现代化道路和更好社会制度提供新助力，推动构建人类命运共同体。”4月21日，习近平主席向在上海“世界会客厅”举办的“中国式现代化与世界”蓝厅论坛致贺信时指出。此次蓝厅论坛与之前在广州举行的“读懂中国·湾区对话”专题论坛，共同聚焦中国式现代化给世界带来的机遇。两场论坛与会人士普遍认同，中国式现代化版权属于中国，机遇属于世界。

实现现代化是近代以来中国人民的不懈追求，也是世界各国人民的共同追求。100多年来，中国通过自主实践找到了一条中国式现代化道路，创造了人类文明新形态。事实雄辩地证明，现代化并没有固定模式，不是单选题，只要符合自身的国情，有利于人民的发展，任何国家都能实现现代化梦想。出席蓝厅论坛的埃及前总理沙拉夫指出，中国式现代化是“赠予世界的礼物”。冈比亚外长坦加拉认为，中国式现代化是一种激励，它证明了各国都能有独特可行的选择来寻求自身发展。

中国迈向现代化，为全球经济复苏注入强劲动能，为共同发展开辟广阔路径。过去10年，中国对全球增长的带动超过七国集团总和。今天的中国，已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，每天有3.2亿美元中国直接投资走向世界，每月有3000多家外资企业落户中国。中国14亿多人口整体迈入现代化，实现共同富裕，必将给世界提供更多发展机遇。国际社会坚信中国是“提振全球经济的最大希望”，希望抢抓中国高质量发展和扩大高水平对外开放带来的新机遇。中国提出的共建“一带一路”倡议和全球发展倡议，为各国实现共同发展、共同富裕搭建重要平台。英国学者马丁·雅克认为，中国式现代化本质上是向世界开放机会，特别是向发展中国家开放机会。

中国迈向现代化，为人类社会进步开创更美好前景，为建设清洁美丽世界提供更可行方案。中国将实现人自由而全面的发展视为现代化的最终目标。人的全面发展，意味着不仅要在物质上富足，更要在精神上富有。中方郑重提出全球文明倡议，强调共同倡导尊重世界文明多样性、共同倡导弘扬全人类共同价值、共同倡导重视文明传承和创新、共同倡导加强国际人文交流合作。中国式现代化不仅使博大精深的中华文明焕发出新的生机与活力，也有利于让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。中国站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，自觉把保护生态环境、应对气候变化的责任扛在肩上，创造了人工造林规模等多个全球第一，并向世界作出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的郑重承诺。美国亚洲协会董事会联席主席桑顿称赞，中国式现代化具有极强的说服力、生命力和启发性，“指向更高层级的人类发展”。

中国迈向现代化，为世界和平稳定带来更多确定性，壮大国际社会和平正义力量。中国是全球唯一将“坚持和平发展道路”载入宪法的国家，是派遣维和人员最多的联合国安理会常任理事国，也是5个核武器国家中唯一承诺不首先使用核武器的国家。提出全球安全倡议，为世界指明实现共同安全、普遍安全的正确方向；秉持公正、劝和促谈，给乌克兰危机“减压”、让局势“降温”；推动沙特和伊朗实现复交……中国走和平发展道路，为推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体作出重要贡献。

作为世界上最大的发展中国家，中国始终胸怀天下，在实现自身发展的同时，为世界和平注入更多正能量，为全球发展带来更多新机遇。展望未来，中国将继续同各方携手同行现代化之路，推动各具特色的现代化事业，共创世界更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2023年04月23日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)