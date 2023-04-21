新华社北京4月21日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌21日在例行记者会上指出，中方将同国际社会一道，坚定维护一个中国原则，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚决遏阻一切“以台制华”图谋，真正维护好台海和平稳定。

汪文斌在回答提问时说，近一段时间以来，个别国家宣扬反对以武力改变台海现状。这种论调不分是非、颠倒黑白，是别有用心的“话语陷阱”。

“什么是台海现状？那就是海峡两岸同属一个中国，台湾是中国领土的一部分，中国的国家主权和领土完整从未分割。”汪文斌说。

“是谁在试图改变这一现状呢？不是中国大陆方面，而是不断推进‘渐进式台独’、大搞‘去中国化’、在国际上制造‘两个中国’‘一中一台’的‘台独’分裂势力，是不断虚化掏空一个中国原则、大肆对台出售武器、叫嚣‘今日乌克兰，明日台湾’的外部干涉势力。他们才是破坏台海现状的罪魁祸首。”汪文斌说。

汪文斌强调，“台独”同台海和平稳定水火不容。要维护台海和平稳定，就必须旗帜鲜明坚持一个中国原则，反对“台独”分裂，反对外部干涉。

“只说维护台海和平却不说反对‘台独’，这实质上是对‘台独’活动的纵容支持，必将对台海和平稳定造成严重冲击。中方对此坚决反对。”汪文斌说，“我们将同国际社会一道，坚定维护一个中国原则，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚决遏阻一切‘以台制华’图谋，真正维护好台海和平稳定。”

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