新华社北京4月21日电 美国国家航空航天局(NASA)20日表示，乌克兰首都基辅天空前一天夜间突然出现的强光并非该机构一颗退役卫星坠落造成。

基辅市军方相关机构负责人谢尔吉·波普科在社交媒体“电报”上写道，基辅夜空19日22时出现“明亮光束”，触发空袭警报，但防空系统未予拦截。

据法新社报道，波普科当时说，强光由NASA一颗卫星返回地面造成。

乌克兰社交媒体发布强光点亮基辅夜空的视频，随后出现不少猜测和表情包。

乌克兰空军也称强光关联“卫星或流星坠落”，并在社交媒体发文称，虽然飞碟表情包“好笑”，但建议公众不要使用空军官方标志自创表情包。

然而，乌方说法被NASA否认。该机构发言人告诉法新社，乌方所说卫星“依然在轨”。这颗卫星全名鲁文·拉马第高能太阳光谱成像探测器(RHESSI)，用于观测太阳耀斑的X射线和伽马射线辐射，2002年进入近地轨道，2018年已退役。

美国航天局17日曾宣布，重约300公斤的RHESSI预计19日落入大气层，届时其大部将在坠落过程中焚毁，但少部分可能落至地面，伤及人员的概率大约在2467分之一。

据法新社报道，乌克兰航天局20日表示，强光可能由流星引发，尚无足够数据判定触发强光事物的“确切性质”，“我们的监测设备显示发生强烈爆炸”。

波普科也改口说，19日的事件系“不明空中物体坠落”，“到底是什么，只有专家才能判断”。（海洋）

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