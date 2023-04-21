新华社华盛顿4月21日电 出生于1998年7月的旅美雌性大熊猫“美香”和出生于1997年8月的雄性大熊猫“添添”均已进入老年，出现关节炎、高血压、腹水等老年大熊猫常见疾病。新华社记者19日来到“美香”和“添添”旅居的美国首都华盛顿史密森学会国家动物园，实地目睹工作人员为“美香”做例行肩周炎冷激光治疗。

“美香”接受治疗

记者看到，“美香”接受治疗时一边喝着蜂蜜水一边把肩背亮出来，方便工作人员操作治疗仪器，整个过程持续数分钟。“添添”当天没有体检和治疗安排。

动物园大熊猫馆馆长迈克尔·布朗—帕尔斯格罗夫对记者说，“美香”接受的是一种冷激光治疗，“就像按摩一样”，能促进血液流动、减少炎症，帮助大熊猫更好地活动和进食。

4月19日，在美国华盛顿史密森学会国家动物园，中国大熊猫保护研究中心专家魏明（左）与当地动物园工作人员一起对“美香”进行冷激光治疗。新华社记者刘杰摄

此外，工作人员每周给“美香”和“添添”量血压，定期进行血液检测和超声波检查。正在这家动物园出差交流的中国大熊猫保护研究中心专家魏明介绍，在治疗和护理下，“美香”和“添添”的相关症状得到良好控制，将持续加强健康监测。

“小奇迹”开始独立生活

目前史密森学会国家动物园熊猫馆里有3只大熊猫，“美香”2000年12月和“添添”结伴来到这里，于2020年8月诞下雄性大熊猫幼崽“小奇迹”。如今，“小奇迹”已经开始独立生活。

“美香”在这家动物园先后诞下4只健康大熊猫幼崽，依次是“泰山”“宝宝”“贝贝”和“小奇迹”。“小奇迹”的哥哥姐姐们均在4岁时按协议送回中国。

“小奇迹”眼下体重已近100公斤。据记者了解，自“小奇迹”出生后，中美双方决定“美香”和“添添”将不再繁育后代。

4月19日，在美国华盛顿史密森学会国家动物园，大熊猫“小奇迹”在散步。新华社记者刘杰摄

帕尔斯格罗夫告诉记者，“小奇迹”很健康，每天都吃掉大量新鲜竹子，已经离开“美香”生活了差不多8周，适应性和独立性都很强。“小奇迹”爱玩爱动，每天花很多时间在专属院子里打滚攀爬，也很喜欢饲养员，会主动跑过来“打招呼”。

魏明解释说，大熊猫是独居动物，幼崽一般在一岁半到两岁左右同母亲分开独立生活。“小奇迹”目前已经完全适应了独立生活，具备独立生活的能力，每天采食量、活动量符合这个年龄段大熊猫的特点。

魏明表示，“小奇迹”一家吃的竹子新鲜度高，保鲜做得很到位。记者注意到，大熊猫馆里有一间专门存放新鲜竹子的库房。帕尔斯格罗夫说，新鲜竹子来自周边地区多处竹林，动物园营养部门每周给大熊猫馆“送货”3次。

在魏明看来，大熊猫深受全世界人民喜爱，保护大熊猫需要大家共同努力，结合各自优势，探索关于大熊猫的未知领域，为这一物种创造更适宜的生存环境，从而更好地保护它们。（文字记者：孙丁；报道员：肖潇、冯天祥；摄影记者：刘杰；视频记者：胡友松；剪辑：淡然；编辑：王丰丰、张代蕾、程大雨、梁尚刚、陈玉芬）

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(责编：贾文婷、徐祥丽)