新华网北京4月21日电（宿鑫）由中国农业工程学会、中国农业国际合作促进会联合主办，世信朗普国际展览（北京）有限公司承办的第十二届中国国际现代农业博览会（以下简称“农博会”）20日在北京开幕。

本届农博会紧跟市场前沿热点、农业市场新趋势，集中展示现代农业发展成就，智慧农业、农业航空等领域的新技术、新成果、新产品，搭建农业科技成果展示和行业交流合作的舞台。

据了解，本届农博会共吸引了国内外500余家企业集中亮相，带来了无人农场、高标准农田建设、节水灌溉与水肥一体化、智能植物工厂与植物补光、物联网、云计算、大数据、农产品供应链管理、质量安全溯源等领域的前沿技术。开幕当天，展馆内络绎不绝，吸引了大量专业观众前来观摩交流。

农博会同期隆重举办“2023中国智慧农业发展大会”。大会以“智能科技助力农业强国”为主题，邀请智慧农业领域专家作主旨报告，解析加快推进智慧农业发展面临的机遇、挑战和任务；邀请各领域知名专家学者和地方代表，分享交流有关智慧农业发展的理论与实践，探讨实现相关产业发展有机衔接的有效路径。

此外，农博会还将举办2023中国食药健康产业发展论坛暨中国农业展览协会食药健康专业委员会（筹）工作会议等同期活动。

(责编：贾文婷、徐祥丽)