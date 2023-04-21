新华社德国汉诺威4月20日电 专访：中国企业充满竞争力并善于学习——访德意志会展公司董事会主席约亨·科克勒

新华社记者朱晟 杜哲宇 李超

2023年德国汉诺威工业博览会于4月17日至21日举办。展会主办方德意志会展公司董事会主席约亨·科克勒在接受新华社记者专访时表示，中国企业充满竞争力，并且善于学习。

创立于1947年的汉诺威工博会有全球工业技术发展“风向标”之称，现已成为全球最具影响力的工业展会之一。受新冠疫情影响，过去几届汉诺威工博会规模有所缩减。今年展会吸引全球约4000家参展商，比去年增加约六成。其中，大约800家中国企业线下参展，成为除东道主德国以外最大的参展团体。

科克勒表示，汉诺威工博会“十分欢迎中国企业”，今年“十分开心看到如此众多中国企业回归”。他认为，中国企业非常擅长学习，能在总结经验的基础上迅速精进。科克勒期待未来更多中国企业前来参展，通过多次参展了解客户需求。

今年工博会主题为“工业转型-创造不同”，聚焦关于气候中和的工业解决方案，人工智能与机器学习、氢和燃料电池、碳中和生产等话题备受瞩目。科克勒认为，过去10余年，中国工业取得长足进步，尤其是在电动汽车和机器人等领域。

科克勒介绍，本届工博会上绿色氢能受到关注，有超过500家公司展示氢在工业中的使用方案，这使得汉诺威工博会成为世界上最重要和最大的氢主题平台。他表示，绿氢技术发展完善需要时间，但这一技术将会是“游戏规则改变者”。

“在汉诺威工博会，企业参展是为了碰撞出下一个精彩的点子。”科克勒说。

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