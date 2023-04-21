新华社北京4月20日电（记者马卓言、董雪）外交部发言人汪文斌20日表示，希望韩方切实遵守中韩建交联合公报精神，恪守一个中国原则，审慎处理台湾问题。

当日例行记者会上，有记者问：近日，韩国总统尹锡悦在接受采访时就台海问题表示，我们同国际社会一道，坚决反对以实力改变现状。中方对此有何评论？

汪文斌指出，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心，解决台湾问题是中国人自己的事，不容他人置喙。

汪文斌说，近年来，台海局势紧张的根本原因是岛内“台独”分子在境外势力的纵容和支持下搞分裂活动。“台独”行径与和平稳定水火不容，要维护台海和地区和平安宁，就要旗帜鲜明反对“台独”，反对外部干涉。

“朝鲜和韩国都是已加入联合国的主权国家。朝鲜半岛问题与台湾问题的性质和经纬完全不同，根本不具可比性，这是众所周知的事实。”汪文斌说，希望韩方切实遵守中韩建交联合公报精神，恪守一个中国原则，审慎处理台湾问题。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)