新华社利伯维尔4月20日电专访：期待“提挡加速”后的加中关系创造更多福祉——访加蓬总统邦戈

新华社记者史彧

在对中国进行国事访问之际，加蓬共和国总统阿里·邦戈·翁丁巴日前接受新华社独家书面专访时说，加中两国有着传统友好关系，各领域务实合作不断走深走实，期待“提挡加速”后的加中关系为两国人民创造更多福祉。

邦戈表示，加中两国关系的特点是相互尊重、友好互信、合作共赢。建交近半个世纪以来，两国高层往来密切，加中关系持续巩固发展，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。近年来，两国政治互信不断深化，务实合作成果丰硕，在维护国际和平与安全、解决冲突等国际和地区事务中达成高度共识，强调遵守《联合国宪章》的宗旨和原则，共同捍卫国际公平正义。

邦戈说，作为习近平主席再次当选国家主席后首位访华的非洲国家元首，他深感荣幸。期待同习近平主席继续推动丰富加中关系内涵，为两国人民创造更多福祉。

据统计，中国已连续9年成为加蓬最大贸易伙伴。2022年，中加贸易额达45.5亿美元，同比增长超过50%。邦戈指出，加中经济高度互补。近年来，中国企业在加蓬投资兴业，两国在众多领域深化合作，优势互补，真正实现了互利共赢。邦戈说：“加中合作已成为加蓬经济发展的动力之一，中国企业的身影活跃在加蓬的农业、基建、渔业、矿业等领域。我对加中经贸合作成果感到满意。”

2018年，中加两国签署共建“一带一路”谅解备忘录。邦戈表示，自谅解备忘录签署以来，两国着力推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为加蓬经济多元化发展和提升人民福祉提供了机遇，加蓬愿继续抓住“一带一路”倡议为加蓬经济发展创造的一切机遇。

谈及非中关系，邦戈表示，中国高度重视非洲国家的发展，并通过中非合作论坛机制不断拓展非中合作的路径。他认为，加中之间的高质量合作就是中国高度重视非洲国家发展的例证。

邦戈高度赞扬习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。他指出，这些倡议与联合国可持续发展目标及非洲联盟《2063年议程》高度契合，推动保障国际和平与安全，促进各国发展和文化繁荣。

邦戈表示，习近平主席提出的上述倡议充分证明，中国是加蓬以及整个非洲的优先合作伙伴。“加蓬拥有一个像中国这样在国际社会广受尊重的伟大国家作为合作伙伴，我感到十分高兴。”

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