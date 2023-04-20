新华社北京4月20日电 据土耳其媒体《光明报》报道，该国内政部长索伊卢近日在伊斯坦布尔与土耳其青年交流时批评美国干涉土耳其选举。他说，定于下月举行的选举是土耳其自主独立的选择，不是美西方可以施压干预的。美国在国际上不断丧失信誉，“全世界都恨美国”。

这是2018年7月10日拍摄的苏莱曼·索伊卢在土耳其安卡拉出席议会会议的资料照片。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

他还表示，欧洲长期受美国利益驱动，导致如今欧洲缺乏战略自主，“欧洲这个概念不存在，只有美国”。

他说，非洲国家也苦美国久矣，因为非洲人民厌恶剥削他们的国家。

美国BNN新闻网评论认为，索伊卢的言论反映出国际社会日益增长的反美情绪。

美土关系近年因土耳其购买俄罗斯防空导弹系统等事件遇冷。两国分歧还包括美方认定亚美尼亚惨案为“种族灭绝”激怒土方，美方支持叙利亚库尔德武装令土方不满，美方无视土方寻求引渡流亡美国的土耳其宗教人士费特胡拉·居伦的要求等。

2019年7月12日，在土耳其安卡拉，一架大型俄罗斯运输机在穆尔特德空军基地卸货。土耳其外长恰武什奥卢当天表示，土耳其从俄罗斯购买的S-400防空导弹系统已开始交付。新华社发（土耳其国防部供图）

索伊卢在批评美国方面一向直言不讳。本月16日，他批评美国干涉土耳其内政，称美国对土耳其的看法已经没人关心，土耳其不会在乎美国总统或美国大使的警告。

据塔斯社此前报道，索伊卢今年初曾斥责美国企图搅乱土耳其，要求美国驻土耳其大使“别用脏手碰土耳其”。

2018年12月11日，在土耳其东北部里泽省，土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢（前左）接受媒体采访。新华社发

去年9月，索伊卢在出席集会时表示，美国在叙利亚开展代理人战争，把阿富汗变成鸦片种植田和海洛因加工厂，让巴基斯坦陷入动荡，让利比亚内乱不断。无论哪个国家的地下有资源，美国都会竭尽所能去掠夺和奴役那里的人民。（记者：张代蕾、郑思远；编辑：王丰丰、程大雨）

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