新华社德国汉诺威4月19日电综述：汉诺威工博会关注绿色氢能

新华社记者

2023年德国汉诺威工业博览会于4月17日至21日举办，今年展会的主题为“工业转型-创造不同”，绿色氢能（简称绿氢）新技术、新产品成为各方关注焦点。

绿氢是指用太阳能、风能等可再生能源生产的氢，区别于用化石能源生产的灰氢和使用碳捕获、储存技术的蓝氢。虽然目前全球仍以化石能源制氢为主，但绿氢被公认为是未来发展趋势。

展会主办方德意志会展公司董事会主席约亨·科克勒在接受新华社记者专访时表示，本届工博会将有超过500家公司展示氢在工业中的使用方案，这使得汉诺威工博会成为世界上最重要和最大的氢主题平台。

科克勒说，太阳能需要有晴朗的天气，风能需要有风，当缺乏这些客观条件时，绿氢的价值就显现出来，绿氢技术的发展完善需要时间，但它将会是“游戏规则改变者”。

德国航空航天中心展示了以绿氢为燃料的概念客机，现场吸引了众多观众驻足。该中心工程师丹尼尔·西尔伯霍恩对新华社记者说，航空业实现碳中和的挑战巨大，与其他可再生能源相比，绿氢续航能力更强、效率更高，有很好的发展前景。西尔伯霍恩指出，研发新的存储技术和降低制氢成本仍然是目前面临的主要挑战。

西班牙伊维尔德罗拉电力公司通过模型展示了其建造的工业用大型绿氢生产厂。该厂年产绿氢3000吨，所产绿氢主要用于生产环保化肥。该公司还展示了其在西班牙建立的一座为绿氢巴士提供能源的工厂，首批8辆绿氢巴士也于去年投入运营。

伊维尔德罗拉电力公司德国分公司员工斯文·沃尔夫告诉记者，绿氢的发展仍处于初始阶段，生产和运输成本较高，配套设施的建设也需要时间，但绿氢是能源转型的重要组成，如果能进一步降低生产成本，将拥有巨大发展潜力。他还提到了德国铁路公司研发氢能火车的计划，他说“这将非常让人期待”。

德国联邦材料研究与测试研究所展示了其新开发的测试平台，将主要用于测试绿氢基础设施部件与材料的安全性。该研究所技术官员彼得·哈特维希介绍说，氢气使用的安全性一直是关注焦点，该平台不仅可以对管道等部件及新材料的安全性进行测试，还可以分析氢气质量、纯度，为氢气使用提供安全保障。

德国钢铁企业沙士基达公司18日在工博会现场获得了德国联邦政府和下萨克森州政府共计10亿欧元的注资，用于发展以氢为基础的钢铁生产工艺。据了解，以氢为基础的生产工艺将取代传统的高炉炼铁，这对未来“绿钢”的大规模生产至关重要。

本届工博会同样吸引了不少来自中国的氢能企业参展。江苏氢导智能装备有限公司是一家研发氢燃料电池和电解槽生产及测试装备的公司，总经理邵孟说，这里聚集了来自世界各地的氢能企业，是一次很好的交流机会。“过去几天有来自德国、英国、印度的企业代表到我们展区商讨合作，我们也希望通过这个平台推广我们的新产品、新技术。”

汉诺威工博会创立于1947年，有全球工业技术发展“风向标”之称，现已成为全球最具影响力的工业展会之一。（参与记者：杜哲宇、黄燕、朱晟、李超）

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