新华社法兰克福4月19日电 专访：看好在华发展前景，继续深耕中国市场——访采埃孚集团董事会主席、首席执行官柯皓哲

新华社记者何丽丽

德国知名汽车零部件生产商采埃孚集团董事会主席、首席执行官柯皓哲日前接受新华社记者书面采访时表示，采埃孚看好在华发展前景，将继续深耕中国市场，期待不断取得新突破。

柯皓哲说，中国2023年国内生产总值（GDP）增长预期目标为5%左右。这表明中国经济将继续回暖，为汽车行业带来新机遇。过去三年，新冠疫情、芯片短缺、通货膨胀和地缘政治冲突给全球经济和汽车行业带来巨大挑战，但采埃孚中国团队与全球团队协作，共同助力供应链稳定运行。

柯皓哲告诉记者，采埃孚始终没有放慢在中国的发展步伐，近年来将业务重心持续向以中国为主要阵地的亚太市场转移。为了抓住中国汽车产业变革带来的机遇，2022年，采埃孚在济南、广州、上海、杭州、沈阳、张家港、日照等地启动了一系列新的生产和研发项目。其中，采埃孚广州技术中心是其在中国的第四个研发中心。

据柯皓哲介绍，采埃孚近年在中国的销售额持续增长，在2022年达到77亿欧元，同比增长10%。他说，中国对采埃孚的“下一代出行”战略具有重要意义，采埃孚正致力于将其供应链、生产和研发以及人才培养本地化。目前，采埃孚在中国布局了近50个工厂和近240个售后服务网点。中国是采埃孚全球版图上的重要区域，占集团全球销售额的20%左右，期待这一权重继续增加。

柯皓哲说，作为世界上最大的汽车市场，中国市场引领着绿色和智能交通的发展。预计未来十年，中国汽车市场将快速增长，尤其是在智能电动汽车领域。采埃孚本地研发团队将致力于在电气化、自动驾驶和软件开发方面不断取得突破性进展，期待扩大在华当地合作圈。

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