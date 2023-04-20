新华社北京4月20日电 美国联邦最高法院保守派大法官克拉伦斯·托马斯近期被曝常年接受一名房地产商资助，还向其出售过三处房产。部分国会民主党人要求调查托马斯未披露相关财务信息是否违法。

一名联邦法官18日证实，已将民主党人的投诉书移交给监督联邦法官道德操守的委员会。

这是2022年2月25日在美国华盛顿拍摄的美国联邦最高法院。新华社发（沈霆摄）

27年交情

美国“为了人民”新闻网站本月6日曝光，20多年来，托马斯几乎每年接受得克萨斯州富商、共和党“金主”哈伦·克罗资助的豪华旅行。除定期前往纽约州北部阿迪伦达克斯山区度假，2019年6月底，托马斯同克罗一同前往印度尼西亚，搭乘克罗的大型私人飞机并使用“超级游艇”度假9天。如果托马斯自己出资，总费用可能超过50万美元。

这家非营利调查新闻机构后续曝光，克罗从托马斯及亲戚手中购得佐治亚州萨凡纳市三处房产。而无论是豪华旅行还是房产交易，托马斯从未申报。

据路透社报道，托马斯辩称，曾有人建议自己无需申报此类“私人好意施惠”，但他愿意遵从最近收紧的相关财务申报规则。

托马斯与克罗的交情可以回溯至27年前，当时托马斯升任联邦最高法院大法官仅数年。托马斯现年74岁，1991年开始担任大法官。

这是2020年3月12日在美国华盛顿拍摄的美国最高法院。新华社发（沈霆摄）

多次瞒报

据《华盛顿邮报》报道，这并非托马斯首次被指财务信息披露不全。2011年，托马斯遭“共同事业”监督组织曝光类似新闻后，被迫重新填报多年的财务信息报表，添入妻子吉妮·托马斯的任职情况。

吉妮2003年至2007年从保守派智库美国传统基金会获得超过68.6万美元收入，但托马斯同期在填表时选择妻子“没有”收入。2008年至2009年，吉妮受雇于持保守立场的希尔斯代尔学院，托马斯同样没有申报妻子收入。

另外，托马斯过去20多年申报的家庭收入包括从妻子等亲戚创立的一家房地产合伙企业收取的租金，但这家企业2006年已注销，而新成立并接手其业务的一家股份有限公司一直未在报表中体现。托马斯近年依然申报每年从那家已注销企业获得5万至10万美元收入。

这是1月19日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社发（沈霆摄）

两党分歧

《华盛顿邮报》说，托马斯相关财务新闻遭曝光引发两党分歧，一些民主党人大加批评，要求他辞职；但共和党人称，此类新闻旨在削弱托马斯对最高法院的影响力。

参议院司法委员会资深成员、民主党人谢尔登·怀特豪斯和民主党籍众议员汉克·约翰逊要求“美国司法会议”调查托马斯未披露与克罗交往的原因，称有理由相信托马斯故意违反1978年美国《政府道德准则法》而不申报相关财务信息。

“美国司法会议”由最高法院首席大法官约翰·罗伯茨任主席，其下辖“财务信息披露委员会”有16名联邦法官，专责监督“误报、漏报财务信息”事宜。

一名联邦地区法官18日证实，已将民主党人的投诉书移交给这一委员会。“美国司法会议”后续有权决定是否向司法部长报告，由后者决定是否提起民事诉讼或刑事指控。

另据美国全国广播公司新闻台报道，国会参议院民主党籍的司法委员会主席迪克·德宾有意就此举办听证会，但承认托马斯料难出席，听证会具体日期和范围正在商议中。

德宾说，民主党人寄希望于首席大法官罗伯茨担起调查托马斯行为的责任。国会参议院少数党领袖、共和党人米奇·麦康奈尔也表示，完全信任罗伯茨“处理法院内部事务”。罗伯茨属于保守派，但时常与最高法院保守派同僚意见不合。（海洋）

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