人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

禁令升级　匈牙利对更多乌克兰农产品说“不”

2023年04月20日16:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月20日电 匈牙利政府19日宣布扩大乌克兰农产品进口禁令适用范围，在原有禁止进口清单基础上，增加蜂蜜、面包、糖、面粉、葡萄酒、食用油以及一系列肉类和蔬菜产品。

　　匈牙利政府当天发布行政令说，由于乌克兰农产品在生产过程中无需遵守欧洲联盟相关法律规定，其农产品具有竞争优势，严重扰乱欧盟成员国内部市场。因此，匈牙利决定扩大进口禁令范围，以保护本国农民利益。

　　3月23日，在比利时布鲁塞尔的欧盟总部，联合国秘书长古特雷斯（右）与匈牙利总理欧尔班在欧盟峰会开始前交谈。（新华社记者郑焕松摄）

　　此前，匈牙利于15日发布针对乌克兰农产品的进口禁令，首批禁止进口的农产品包括谷物和油菜籽等。

　　这项禁令有效期至6月30日。经由匈牙利运往其他国家的乌农产品不在禁令适用范围内。

　　除匈牙利外，波兰、斯洛伐克、保加利亚也对乌农产品发出类似禁令。

　　相比欧盟国家自产农产品，来自乌克兰的农产品具有价格优势。眼下，受物流等方面问题影响，大批从乌克兰黑海港口运出的农产品积压在中东欧国家，导致这些国家市场供大于求，冲击当地农产品价格，引发波兰等国农民抗议。

　　针对匈牙利、波兰等国发布的禁令，欧盟方面称这一决定“不可接受”，呼吁相关方“给出解释”并立即停止“单边”行为。（张旌）

(责编：贾文婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部