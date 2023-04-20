新华社北京4月20日电 匈牙利政府19日宣布扩大乌克兰农产品进口禁令适用范围，在原有禁止进口清单基础上，增加蜂蜜、面包、糖、面粉、葡萄酒、食用油以及一系列肉类和蔬菜产品。

匈牙利政府当天发布行政令说，由于乌克兰农产品在生产过程中无需遵守欧洲联盟相关法律规定，其农产品具有竞争优势，严重扰乱欧盟成员国内部市场。因此，匈牙利决定扩大进口禁令范围，以保护本国农民利益。

3月23日，在比利时布鲁塞尔的欧盟总部，联合国秘书长古特雷斯（右）与匈牙利总理欧尔班在欧盟峰会开始前交谈。（新华社记者郑焕松摄）

此前，匈牙利于15日发布针对乌克兰农产品的进口禁令，首批禁止进口的农产品包括谷物和油菜籽等。

这项禁令有效期至6月30日。经由匈牙利运往其他国家的乌农产品不在禁令适用范围内。

除匈牙利外，波兰、斯洛伐克、保加利亚也对乌农产品发出类似禁令。

相比欧盟国家自产农产品，来自乌克兰的农产品具有价格优势。眼下，受物流等方面问题影响，大批从乌克兰黑海港口运出的农产品积压在中东欧国家，导致这些国家市场供大于求，冲击当地农产品价格，引发波兰等国农民抗议。

针对匈牙利、波兰等国发布的禁令，欧盟方面称这一决定“不可接受”，呼吁相关方“给出解释”并立即停止“单边”行为。（张旌）

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