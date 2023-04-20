人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中老铁路国际旅客列车开行一周 老挝留学生直呼太方便

2023年04月20日16:25 | 来源：新华网
小字号

　　新华社昆明4月20日电（记者庄北宁）记者从磨憨出入境边防检查站了解到，自4月13日首列中老铁路国际旅客列车开行以来，截至19日，该站共计查验出入境国际旅客列车14列次，验放出入境旅客2597人次，其中，出境旅客1154人次，入境旅客1443人次。

　　“这次乘坐火车从老挝到中国，比3年前走公路方便了很多，既节约了路程时间，还能坐在火车上欣赏沿途的风景。”时隔3年再次来昆明留学的老挝学生赛坎帕·岛帕苏乘火车入境中国时兴奋地说。先前，她从老挝首都万象乘客运汽车到昆明，全程需要2天至3天时间，途中至少要换乘3次，现在搭乘中老铁路国际旅客列车，她只需不到5小时就到达磨憨铁路口岸，然后再过5个小时就能抵达昆明。

　　中老铁路国际旅客列车开通一周来，磨憨出入境边防检查站在先期运行基础上，不断健全完善中老铁路国际旅客列车勤务工作方案，优化通关流程，全面加强与铁路沿线各单位的沟通协调，有效确保中老铁路国际旅客列车高效顺畅、规范便捷运行以及口岸安全稳定。

　　“自中老铁路国际旅客列车开通以来，针对部分旅客对出入境政策及相关程序不了解的情况，我们增加现场引导警力，发布并滚动播放通关指南，分类引导出入境旅客有序候检。同时我们在列车入境前，提前为入境外国籍旅客发放外国人入境卡，最大限度缩短了旅客入境查验等待时间。”磨憨出入境边防检查站铁路口岸执勤专班民警方婷介绍。

　　据介绍，磨憨出入境边防检查站下一步将持续深化移民管理服务改革，探索推出更多的通关便利化举措。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部