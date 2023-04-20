新华社昆明4月20日电（记者庄北宁）记者从磨憨出入境边防检查站了解到，自4月13日首列中老铁路国际旅客列车开行以来，截至19日，该站共计查验出入境国际旅客列车14列次，验放出入境旅客2597人次，其中，出境旅客1154人次，入境旅客1443人次。

“这次乘坐火车从老挝到中国，比3年前走公路方便了很多，既节约了路程时间，还能坐在火车上欣赏沿途的风景。”时隔3年再次来昆明留学的老挝学生赛坎帕·岛帕苏乘火车入境中国时兴奋地说。先前，她从老挝首都万象乘客运汽车到昆明，全程需要2天至3天时间，途中至少要换乘3次，现在搭乘中老铁路国际旅客列车，她只需不到5小时就到达磨憨铁路口岸，然后再过5个小时就能抵达昆明。

中老铁路国际旅客列车开通一周来，磨憨出入境边防检查站在先期运行基础上，不断健全完善中老铁路国际旅客列车勤务工作方案，优化通关流程，全面加强与铁路沿线各单位的沟通协调，有效确保中老铁路国际旅客列车高效顺畅、规范便捷运行以及口岸安全稳定。

“自中老铁路国际旅客列车开通以来，针对部分旅客对出入境政策及相关程序不了解的情况，我们增加现场引导警力，发布并滚动播放通关指南，分类引导出入境旅客有序候检。同时我们在列车入境前，提前为入境外国籍旅客发放外国人入境卡，最大限度缩短了旅客入境查验等待时间。”磨憨出入境边防检查站铁路口岸执勤专班民警方婷介绍。

据介绍，磨憨出入境边防检查站下一步将持续深化移民管理服务改革，探索推出更多的通关便利化举措。

(责编：贾文婷、徐祥丽)