新华社马尼拉4月20日电 专访：中国经济回暖向好将为世界经济发展带来积极效应——访菲律宾工商会主席乔治·巴尔塞隆

新华社记者闫洁 杨云起

菲律宾工商会主席乔治·巴尔塞隆日前在马尼拉接受新华社记者专访时表示，作为体量最大、最具活力的新兴经济体，中国经济回暖向好将为世界经济复苏和发展带来积极效应。

巴尔塞隆表示，今年一季度中国国内生产总值（GDP）同比增长4.5%，释放出积极信号，体现中国经济的强大韧性和定力。中国经济活动和需求的反弹，将为东南亚地区和全球经济增长注入更多动力。

中国国家统计局18日发布数据，初步核算，今年一季度中国GDP比上年四季度环比增长2.2%。一季度随着疫情防控较快平稳转段，各项稳增长稳就业稳物价政策举措靠前发力，积极因素累积增多，国民经济企稳回升，开局良好。

巴尔塞隆表示，中国经济过去三年经受住严峻风险挑战，提振了外界对其助力全球经济复苏的信心。中国能源价格总体运行在合理区间，自身保持低通胀水平，生产成本仍然很有竞争力。

巴尔塞隆对中国新动能的快速成长印象深刻。他说，中国不断加强创新引领，着眼于培育壮大新兴产业，不断提升制造业核心竞争力。“在创新和高技术领域的大量研发经费投入对实现向价值链上游攀升至关重要。”巴尔塞隆说。

最新数据显示，今年一季度，中国货物进出口总额98877亿元人民币，同比增长4.8%。巴尔塞隆认为，中国加快打造更高水平开放型经济新体制，积极推进制度型开放，正为世界提供更多发展机遇。“中国拥有广阔的国内市场。外界预期中国经济将实现更高增长。这意味着中国对其他国家产品的需求将继续增长，从而令其他国家从中国的高水平对外开放中受益。”

菲律宾国会参议院近日批准区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）核准书，为协定在菲律宾正式生效扫清国内最后一道障碍。巴尔塞隆表示，中国是区域经济合作重要参与方，期待在RCEP框架下菲中经贸合作迎来共赢新机遇。

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