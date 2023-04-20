新华社北京4月20日电 题：美债有“上限” 党争无“下限”

新华社记者叶书宏

近来，美国民主共和两党围绕债务上限的党争不断加剧，引发全球对于美债违约可能引发金融动荡的担忧。美国财政部部长耶伦近日发出警告，如果国会众议院未能通过提高债务上限的法案，美国政府将面临“经济和金融灾难”。

所谓“债务上限”是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”意味着美国财政部借款授权用尽。国会同意调高债务上限后，财政部可以通过发行新债来履行现有支付义务。美国国会于2021年12月通过立法将联邦政府债务上限调高至约31.4万亿美元。今年1月19日，美国政府债务触及法定举债上限，无法再通过发行债券融资。为了防止政府停摆和债务违约，美国财政部只能通过非常规会计手段继续支付公务员工资和社会福利以及现有债务利息，但此“非常措施”所能提供的现金可能在6月前彻底耗尽，而到目前为止民主共和两党尚未就提高债务上限问题达成一致。

通过发行债券弥补联邦预算赤字，已是美国公共财政运行的常态。理论上讲，美国凭借美元国际本位货币地位，政府发债融资并非难事，只要不断提高债务上限“借新还旧”，美国发生债务违约的可能性很低。实际上，自1939年以来美国国会提高政府债务上限次数就高达上百次，从450亿美元提高到了2021年的31.4万亿美元。这次联邦政府债务再次触及上限，美国国会大概率还会提高债务上限。但在此之前，党争博弈的勒索戏码必须演足。几天前，共和党掌控的众议院议长麦卡锡在纽约证交所发表讲话，炮轰政府债务问题，称美国政府债务问题是“定时炸弹”，如果不采取“严肃、负责任”行动，“炸弹将会爆炸”。国会参议院多数党领袖、民主党人舒默反击道，麦卡锡“正在将国家带入灾难性债务违约”，要求国会无条件提高债务上限。

实际上，美国历史的多数时间里，提高债务上限只是个例行的官僚程序问题。但是最近10多年，随着美国社会矛盾加剧，政治极化愈演愈烈，党争恶斗现象不断激化，债务上限问题越来越频繁地被用作政治博弈的筹码。百姓利益在这种政治博弈下完全被忽视。据路透社报道，今年以来，美国议员们没有哪天不因债务上限问题争辩，民主党人希望迅速、不附加条件地提高债务上限，共和党人则希望先显著削减政府开支再谈上限问题；民主党指认共和党有意“绑架”经济且想动美国人的社保和医保资金，共和党则指责民主党不负责任……美联社评论称，在美国党争极化的时代，随着债务负担不断增加，债务上限逐渐演变为一种政治攻击手段。双方针锋相对，从“威胁扣动扳机，直到有人首先放下枪”，中间充斥着复杂的利益算计和政治博弈。

围绕债务上限的政治戏码轮番上演，美国政坛早已是党派利益的角斗场。当政的时候为了取悦选民，大幅透支财政预算，下台之后作为在野党又极力阻挠债务上限法案通过，为执政党施政制造障碍，为自己勒索更多好处，将党派利益凌驾于国家和多数民众利益之上。对美国民众来说，债务上限危机对百姓医疗报销等日常生活方方面面将产生不可估量的影响。同时，本次危机发生在美国经济衰退预期增强之时，美国经济前景由此蒙上阴影。2011年，时任美国总统奥巴马和众议院共和党人在最后一刻就债务上限达成协议，勉强避免了一场灾难，但由此产生的紧张局势引发全球资本市场剧烈波动，直接导致标准普尔下调美国主权信用评级；2013年，美国两党因削减社会福利和医改问题再次陷入债务上限谈判僵局并导致政府关门半个月……相同的剧本今年再度上演，美国智库两党政策研究中心高级副主任蕾切尔·斯奈德曼认为，两党围绕债务上限的斗争可能是今年美国经济面临的“最大威胁”。

“债务上限”闹剧只是美国政治生活极化和政治生态恶化的一个缩影。根据美国国会投票记录，美国正处于自1789年以来政治极化最严重的时期。美国政治学者弗朗西斯·福山感慨，“自19世纪末以来，两党在意识形态上从未像今天这样极端”。今天的美国社会，观念、利益、种族、文化等裂痕不断扩大，各政治集团在诸多议题上难以合作且走向尖锐对立，催生出不可思议的民主治理乱象。可以预见，民主共和两党在债务上限问题上达成妥协只是时间问题，但围绕更多议题的党争恶斗还将无休止地继续下去，不断秀出美国政治的新“下限”。

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