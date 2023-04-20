新华社贝鲁特4月19日电（童翊 胡慧琦）应联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）邀请，中国第21批赴黎巴嫩维和医疗分队19日派出医务人员赴黎巴嫩马瑞村开展巡诊活动。

马瑞村位于黎巴嫩南部靠近以色列边境地区，曾是多年战乱的前线，生活条件艰苦，当地民众长期面临缺医少药的困难。

接到联黎部队邀请后，中国维和医疗分队积极对接当地诊所，为其捐赠包括抗菌药、外用药共计23个品种的常用药品，较大缓解了该村药品紧缺情况。在此基础上，应当地诊所请求，经联黎部队东区司令部批准，中国维和医疗分队又派出巡诊小分队，前往该村因贫困或疾病而无法出门就医的患者家中，提供上门医疗服务。

当地村庄道路崎岖，医务人员几乎全程徒步走访，整个巡诊持续近7个小时。

在医务人员即将离开时，该村负责人拉米兹·阿奈兹激动地表示感谢：“我们享受到如此专业和贴心的医疗服务，感谢你们的到来，你们是最可爱的东方朋友！”

自2022年8月部署到位以来，中国第21批赴黎维和医疗分队在顺利执行各类维和任务的同时，面向当地民众，以义诊和捐赠等多种方式，积极开展人道主义援助，中国医生精湛的医术受到当地民众的广泛赞誉。

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