近日，美国社交平台推特的“掌门人”埃隆·马斯克在接受采访时称，美国政府能够读取所有推特用户的一切信息。

怎么回事？据美国《国会山报》4月16日报道，在福克斯新闻主持人塔克·卡尔森放出的采访片段中，马斯克声称，“美国政府机构能够获取推特上发生的一切信息，包括读取用户的私信。”马斯克表示此前不知情，知道后十分震惊。

一些担忧:此消息一出立刻引发了许多人的担忧。美国福布斯新闻网记者马特·诺瓦克提出质疑：美国政府是否仅仅监视了私信？政府是否可以不通过法律程序直接监视用户私信？政府展开监视的具体机制是什么？

除此之外，广大网友也在推特上表示了担忧。有网友表示，其他的社交平台是否也存在窃取个人信息的情况？还有网友表示，“我们只是普通市民，我们不是威胁！”

读取推特用户信息事件并非孤例。窃取隐私、监听他人是美国政府的惯用手段，从“棱镜”计划、“怒角”计划、“星风”计划，到“电幕行动”、“蜂巢”平台、“量子”攻击系统，众多事实证据证明，美国是名副其实的“黑客帝国”。此外，日前在社交媒体平台流传的美军泄密文件显示，美方连亲密盟友国家也不放过，甚至监听了联合国秘书长古特雷斯。

具有讽刺意味的是，就在不久前，美方还煞有其事地以涉及“国家安全和数据隐私”为由举行听证会，在无证据的情况下肆意打压TikTok的正常经营。如今美方被爆出在社交平台窃取用户信息，谁在贼喊捉贼一目了然！

中国和联合国怎么看？关于美国政府窃取社交平台用户信息一事，中国外交部发言人汪文斌表示，一个连盟国领导人隐私都不尊重的国家，在社交网络上监控用户隐私数据并不出人意料。他指出，“美国指责别人的事情，要么它曾经做过，要么它正在做。”联合国方面也已向美方表达关切，指出其监听的行为违反国际义务。

监听窃密当休矣！无数次事实证明，一次次大肆搞监听窃密的，恰恰是美国政府自己。对此世人已经看得越来越清楚。如果美国还是一味地做着这些行为，全世界人民都不会答应。 （陈畅）

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