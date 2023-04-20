新华社塔什干4月19日电（记者李奥）中乌防盲合作中心19日在乌兹别克斯坦首都塔什干揭牌，乌兹别克斯坦卫生部副部长萨比罗夫、中国国家卫生健康委员会国际交流与合作中心主任高卫中等出席仪式。

中乌防盲合作中心由中国国家卫生健康委员会国际交流与合作中心、乌兹别克斯坦眼科显微外科医学实用中心共同设立，该中心的建立是中方在乌开展的“健康快车国际光明行”活动重要成果之一。

萨比罗夫在仪式上说，乌中两国自建交以来，在相互尊重、睦邻友好与互利共赢基础上展开全方位合作并取得丰硕成果，防盲合作中心的成立将普惠病患。

高卫中表示，希望该中心今后可以为两国眼科学界沟通互鉴提供机会，为更多患者提供更高水平的眼科服务，成为两国眼科学界交流合作的桥梁，推进双方整合合作资源，促进系统性机制化合作。

“健康快车”项目于1997年启动。近年来，为积极响应“一带一路”倡议，“健康快车”项目带着医疗团队、设备和技术走出国门，与沿线国家医院进行合作，向当地百姓提供慈善医疗。

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