人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

借疫生事甩锅，无耻说谎话（望海楼）

——污蔑中国抗疫，美方何其荒唐③

■ 贾平凡
2023年04月20日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　3月20日，美国总统拜登将美国会两院审议通过的“2023年新冠病毒起源法案”签署成法。该法案在没有任何证据的情况下炒作实验室泄漏论，严重损害中国清誉。

　　新冠疫情发生以来，美国一些政客和媒体用一连串匪夷所思的假话，毒化国际舆论，将污水泼向中国。特别是面对美国国内抗疫混乱，美国政客不思反省，反倒编造出诸如“中国疫情信息不透明”“实验室泄露论”“世卫组织渗透论”等奇谈怪论，执意将疫情问题政治化、污名化。

　　借疫生事甩锅，美方想要遮掩的是什么？明眼人一看即知，是美方自己不敢直面、不想解决的问题。

　　把自身抗疫不力、社会治理失能的“锅”甩给中国——

　　疫情袭来，深陷政治极化泥淖的美国政客互相扯皮、消极应对，导致抗疫局面一团乱麻，社会治理失序失能。美国两党相互攻讦、对抗，难以形成统一的防疫共识和政策决策。比如“强制疫苗令”被最高法院禁止，“打击虚假信息”的呼吁也遭到共和党人的反对。种种力量反复拉扯，为新冠病毒提供了一次又一次可乘之机。最终，拥有先进医疗技术和丰富医疗资源的美国，民众生命健康遭到漠视，累计1亿多人确诊，死亡病例数位居世界首位，可以说是不折不扣的“最大抗疫失败国”。对此，美方不从自身找原因，也无力改变抗疫败局，就开始编造谎言，转移国内民众的注意力，妄图将中国和世卫组织当成其抗疫不力的“替罪羊”。这套掩耳盗铃的戏法，解决不了自身问题，骗不了国际社会，更吓不倒中国人民！

　　把病毒来源嫌疑、疫情扩散罪责的“锅”甩给中国——

　　在病毒溯源过程中，美国早前出现的电子烟白肺、野生白尾鹿感染新冠、马里兰州不明原因肺炎等问题，与新冠疫情暴发的关联疑窦重重。美国迄今在溯源问题上没有采取任何负责任的措施，从来没有邀请世卫组织派专家到美国开展溯源调查，从来没有提供任何早期数据。即便这样，美国还以所谓“病毒溯源”等手段栽赃中国。世人有目共睹：应中国政府邀请，国际专家们通过实地走访和调研等科学方式，得出了“实验室泄漏极不可能”的结论，得到了国际社会广泛认可。然而，一些美国政客依然对中国大搞“有罪推定”，还胁迫世卫组织对中国开展二次溯源。信不过世卫组织的美国政府，甚至要求情报机构“加倍调查”新冠病毒起源的信息，在90天内确定。如今，美国硬把所谓“病毒溯源”问题签署成法。这种颠倒黑白的做法就是一出“贼喊捉贼”的荒唐闹剧。

　　借疫生事甩锅，暴露的是美方打压他国、维护霸权的野心——

　　凭借世界唯一超级大国在诸多领域的绝对优势，美国频频对外发动“舆论战”“认知战”，看谁不顺眼就拿虚假信息“炮轰”谁。从在全球各地策划“颜色革命”，到以国家安全为借口遏制打压他国科技企业，再到编织“种族灭绝”“强迫劳动”等涉疆世纪谎言，美国一次又一次企图靠炮制谎言，把颠覆渗透粉饰成“推进民主”，把强取豪夺美化为“维护公平”，把践踏生命包装成“保护人权”，尽显霸权霸道霸凌嘴脸。

　　美国习惯性甩锅的后果是什么？是错失应对疫情的时机，是数以百万计的美国人民付出宝贵生命，是全球团结抗疫的信任基础被严重侵蚀……损人不利己，美国政客漠视生命、糊弄自己，不仅坑了本国民众，也破坏了全球抗疫大局。

　　2023年，对世界上很多人来说，是雨过天晴的一年！经过3年艰苦卓绝的抗疫斗争，人类终于有望迎来彻底战胜新冠疫情的胜利。然而，美国仍不打算轻易放弃新冠疫情这个转嫁责任、打压别国的武器，反而愈发变本加厉。这样的谎言“病毒”对全球发展有百害而无一利，不但换不来真正的影响力，还会加速自身信誉的破产。

　　（作者为本报评论员）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部