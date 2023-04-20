■ 贾平凡

3月20日，美国总统拜登将美国会两院审议通过的“2023年新冠病毒起源法案”签署成法。该法案在没有任何证据的情况下炒作实验室泄漏论，严重损害中国清誉。

新冠疫情发生以来，美国一些政客和媒体用一连串匪夷所思的假话，毒化国际舆论，将污水泼向中国。特别是面对美国国内抗疫混乱，美国政客不思反省，反倒编造出诸如“中国疫情信息不透明”“实验室泄露论”“世卫组织渗透论”等奇谈怪论，执意将疫情问题政治化、污名化。

借疫生事甩锅，美方想要遮掩的是什么？明眼人一看即知，是美方自己不敢直面、不想解决的问题。

把自身抗疫不力、社会治理失能的“锅”甩给中国——

疫情袭来，深陷政治极化泥淖的美国政客互相扯皮、消极应对，导致抗疫局面一团乱麻，社会治理失序失能。美国两党相互攻讦、对抗，难以形成统一的防疫共识和政策决策。比如“强制疫苗令”被最高法院禁止，“打击虚假信息”的呼吁也遭到共和党人的反对。种种力量反复拉扯，为新冠病毒提供了一次又一次可乘之机。最终，拥有先进医疗技术和丰富医疗资源的美国，民众生命健康遭到漠视，累计1亿多人确诊，死亡病例数位居世界首位，可以说是不折不扣的“最大抗疫失败国”。对此，美方不从自身找原因，也无力改变抗疫败局，就开始编造谎言，转移国内民众的注意力，妄图将中国和世卫组织当成其抗疫不力的“替罪羊”。这套掩耳盗铃的戏法，解决不了自身问题，骗不了国际社会，更吓不倒中国人民！

把病毒来源嫌疑、疫情扩散罪责的“锅”甩给中国——

在病毒溯源过程中，美国早前出现的电子烟白肺、野生白尾鹿感染新冠、马里兰州不明原因肺炎等问题，与新冠疫情暴发的关联疑窦重重。美国迄今在溯源问题上没有采取任何负责任的措施，从来没有邀请世卫组织派专家到美国开展溯源调查，从来没有提供任何早期数据。即便这样，美国还以所谓“病毒溯源”等手段栽赃中国。世人有目共睹：应中国政府邀请，国际专家们通过实地走访和调研等科学方式，得出了“实验室泄漏极不可能”的结论，得到了国际社会广泛认可。然而，一些美国政客依然对中国大搞“有罪推定”，还胁迫世卫组织对中国开展二次溯源。信不过世卫组织的美国政府，甚至要求情报机构“加倍调查”新冠病毒起源的信息，在90天内确定。如今，美国硬把所谓“病毒溯源”问题签署成法。这种颠倒黑白的做法就是一出“贼喊捉贼”的荒唐闹剧。

借疫生事甩锅，暴露的是美方打压他国、维护霸权的野心——

凭借世界唯一超级大国在诸多领域的绝对优势，美国频频对外发动“舆论战”“认知战”，看谁不顺眼就拿虚假信息“炮轰”谁。从在全球各地策划“颜色革命”，到以国家安全为借口遏制打压他国科技企业，再到编织“种族灭绝”“强迫劳动”等涉疆世纪谎言，美国一次又一次企图靠炮制谎言，把颠覆渗透粉饰成“推进民主”，把强取豪夺美化为“维护公平”，把践踏生命包装成“保护人权”，尽显霸权霸道霸凌嘴脸。

美国习惯性甩锅的后果是什么？是错失应对疫情的时机，是数以百万计的美国人民付出宝贵生命，是全球团结抗疫的信任基础被严重侵蚀……损人不利己，美国政客漠视生命、糊弄自己，不仅坑了本国民众，也破坏了全球抗疫大局。

2023年，对世界上很多人来说，是雨过天晴的一年！经过3年艰苦卓绝的抗疫斗争，人类终于有望迎来彻底战胜新冠疫情的胜利。然而，美国仍不打算轻易放弃新冠疫情这个转嫁责任、打压别国的武器，反而愈发变本加厉。这样的谎言“病毒”对全球发展有百害而无一利，不但换不来真正的影响力，还会加速自身信誉的破产。

（作者为本报评论员）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)