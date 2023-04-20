本报记者 李志伟

近日，美国联邦调查局公布的年度仇恨犯罪报告补充文件显示，2021年美国仇恨犯罪案件数量同比激增11.6%，64.5%的受害者因为种族偏见成为被攻击的目标。有分析指出，愈演愈烈的仇恨犯罪凸显美国人权痼疾，包括原住民、非洲裔、亚裔、拉美裔等在内的少数族裔长期遭受普遍性、系统性的歧视，美国政府应正视国内种族歧视、仇恨犯罪、枪支暴力等人权问题。

根据美国联邦调查局的定义，仇恨犯罪是指全部或部分犯罪行为是基于种族、宗教信仰、性别等实施的刑事犯罪。根据最新文件，美国仇恨犯罪案件从2020年的8120起上升至2021年的9065起，受害人数量达1.24万。美国反诽谤联盟首席执行官乔纳森·格林布拉特表示，美国联邦调查局的文件证实了仇恨犯罪在2021年达到了“创纪录的高水平”。

尽管此次公布的数字令人触目惊心，但美国舆论认为这只是冰山一角，报告数据并不能全面反映美国仇恨犯罪激增的严峻形势。美国沃克斯新闻网报道说，这份最新文件显示，美国的仇恨犯罪正在上升，而且情况可能被低估了。美国普林斯顿大学公共与国际事务学院研究员雅各布·卡普兰表示，由于多重原因，美国联邦调查局的数据并不完整，按照该机构定义，被视为仇恨犯罪，需要有证据表明犯罪是由偏见所驱动，但这是很难被证明的。而且受害者在遭遇这些犯罪活动时必须在第一时间向警方报告，但研究表明这种情况并不多，有时受害者甚至不知道自己遭遇了仇恨犯罪。

美国科罗拉多州亚裔圆桌会议成员乔治·桑村说：“人们不太愿意向警方报告仇恨犯罪，因为他们认为这么做不会有结果。”反诽谤联盟在科罗拉多州的一名成员杰里米·谢弗说：“让我担心的是，很多人开始认为‘仇恨行为只是日常生活中的一部分’。当人们出门去杂货店、坐公交车时，已预感到自己可能会被骚扰，成为被攻击的目标。”

美国沃克斯新闻网称，尽管关于仇恨犯罪的数据不完整，但这些数据也是“可怕的”。美国联邦调查局的文件显示，非洲裔是该类犯罪最常见的目标，针对这一群体的仇恨犯罪从2020年的2871起增加至2021年的3277起。此外，2021年成为反亚裔仇恨犯罪最严重的一年，亚裔受害者数量是前一年的两倍多，从2020年的249起飙升至746起。美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨和极端主义研究中心主任布莱恩·莱文认为，10年来，美国仇恨犯罪的表现形式虽有所不同，但都受到了充满敌意的政治和文化环境以及社交媒体的影响。

虽然美国司法部已将针对仇恨犯罪的执法工作作为首要任务之一，美国国土安全部将白人至上主义确定为美国最持久、最致命的威胁，但未能改变美国社会对仇恨犯罪加剧的担忧。“这种趋势令人忧心。”莱文表示，他所在的研究中心收集了美国32个大城市的数据，显示仇恨犯罪案件在全美范围内持续上升。莱文说：“这些城市实际上是全美数据的晴雨表。无论你以哪种方式分析数据，都令人震惊。我们正处于一场支离破碎的暴力风暴中。”

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