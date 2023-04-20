本报记者 张梦旭

联合国秘书长发言人迪雅里克4月18日表示，针对媒体等报道的联合国秘书长古特雷斯和其他联合国高级官员信息交流遭美国政府监听事件，联合国已正式向美国表达关切。迪雅里克表示，联合国向美方清楚说明，这类行为与《联合国宪章》和《联合国特权及豁免公约》中为美国列出的义务“不一致”。

连日来，一批美军秘密文件出现在社交媒体上，内容涉及俄乌冲突等各方面情报，还暴露了美方对联合国秘书长古特雷斯以及对韩国、以色列、乌克兰等国家的窃听行动。与此前的“棱镜门”等诸多丑闻一样，此次泄密事件再次引发国际社会对美国窃听行径的广泛批评。长期以来，美国打着“维护国家安全”的幌子肆意对他国进行窃听、发动网络攻击等，严重损害别国主权和全球互联网用户隐私，暴露了其“监听大国”的霸权霸道霸凌本质。

“美国介入俄乌冲突的程度比人们预想的要深得多”

据美国媒体报道，这批泄密文件数量约100页，其中涉及俄乌冲突等方面情报，包括乌克兰方面兵力及武器配置、战场地图、俄乌双方伤亡情况等，甚至含有标注“绝密”的情报，最早于今年1月出现在一个网络聊天平台，随后被广泛传播。

美国《纽约时报》发表文章说，相关文件虽不涉及具体作战计划，但详细说明了美国和北约帮助乌军队增强实力、支持其在今年春季对俄军发动反攻的计划。文件显示，美方不仅向乌方提供可供打击的俄军目标详细信息，还就在复杂情况下利用火车长途运输援乌武器做出协调规划，并对乌军的防空能力短板和弹药严重匮乏发出警告。

美国《华尔街日报》的报道表示，泄密文件中的大部分来自美国中央情报局和美军参谋长联席会议，包括有关军力部署、防空系统和军事装备的细节，以及美国为俄乌冲突提供的武器和机密信息。

《纽约时报》的文章认为，毫无疑问，这些文件表明美国深度介入俄乌冲突的具体行动，并向乌军提供精准情报和后勤保障。“除了没有派美军直接参战和向乌方提供可打击俄境内目标的武器，美国几乎在所有方面都深度卷入了这场危机。”

分析人士指出，这次泄露的文件表明，“美国介入俄乌冲突的程度比人们预想的要深得多”。

目前，美国司法部、国防部和中央情报局等部门正在对事件进行调查。美国国防部长奥斯汀4月11日对媒体说，他直到4月6日才听到有关这起泄密事件的汇报。美国司法部部长梅里克·加兰4月13日说，司法部当天逮捕了美国空军国民警卫队成员杰克·特谢拉，后者涉嫌“在未经允许情况下移除、存放并传播国防机密信息”，将被提审。

“泄密事件令美国政府威信扫地”

此次泄露的文件还显示，美国监听乌克兰总统泽连斯基与该国官员的内部对话，并获取了韩国和以色列等国的内部沟通情况，美国监听对象甚至包括联合国秘书长古特雷斯。

据美联社报道，美军泄密文件包含韩国高级官员谈论俄乌冲突的私下谈话。韩国政府去年底应美国政府请求向美国出售炮弹，强调这批弹药的“最终用户”必须是美军。此次泄露的部分文件显示，韩国政府内部担心美国将这批武器转运至乌克兰，这将违反韩国不向交战国提供致命武器的政策。

窃听事件曝光后，韩国舆论一片哗然。韩国最大在野党共同民主党敦促韩国政府果断应对外媒报道的美国情报部门监听一事，立刻向美国政府提出强烈抗议，并追查真相。共同民主党党首李在明表示，这一事件性质严重，政府应该在确认属实后，予以严肃应对。他表示，“韩国是主权国家，韩美是同盟关系，同盟间最核心的价值是相互尊重”，“对同盟国的总统府进行窃听令人难以接受”。

韩国《韩民族日报》评论说，韩美虽为同盟，但美国在敏感问题上窃取韩国内部信息会严重损害韩国国家利益。韩国广播公司表示，若窃听一事属实，美国的国际信誉将不可避免地受损。

美国《华盛顿邮报》4月17日报道说，该报获取的4份机密文件显示，美国对古特雷斯同联合国高级官员以及一些国家领导人的交谈进行了窃听。

《华盛顿邮报》的文章评论说，这些泄密文件几乎涉及美国情报机构的方方面面，为了解美国情报机构内部运作罕见地打开了窗口，揭示了美国中央情报局是如何招募特工，或者通过技术手段监听他国领导人的闭门谈话。日本《读卖新闻》表示，“此次泄密事件令美国政府威信扫地，对其推进的同盟关系也造成巨大打击。”

“美国长期无差别监视世界的一个缩影”

这不是美国第一次曝出监听丑闻。2013年，美国防务承包商前雇员爱德华·斯诺登向媒体曝光了美方代号“棱镜”的大规模秘密监听项目，其监听对象不仅覆盖美国公民，也包括法国、德国等欧洲国家的政要和民众。2015年“维基揭秘”网站爆料，美国国家安全局曾在希拉克、萨科齐和奥朗德担任法国总统期间对其实施窃听。同年，该网站曝光美方针对日本的大规模窃听项目“目标东京”，对象涉及日本内阁府、经济产业省、财务省、中央银行等。2021年5月，丹麦媒体爆料，美国通过丹麦情报部门接入当地网络，监听德国、法国、瑞典、挪威等欧洲国家的政要。

曾任英国《卫报》记者的格伦·格林沃尔德在讲述斯诺登事件的《无处藏身》一书中列举了一组数据：美国国家安全局曾在30天内远程窃取970亿封邮件和1240亿条电话数据，其中来自德国的有5亿份、巴西的23亿份、印度的135亿份、法国的7000万份、西班牙的6000万份……

美国监听监控联合国也有先例。早在2013年8月，德国《明镜》周刊援引斯诺登提供的信息称，2012年夏天，美国国家安全局破解了联合国的视频会议系统，从而对联合国总部的内部会议进行监控。文件透露，在不到3周的时间，美国对联合国内部通信的窃听多达458次。

不久前，《纽约时报》报道了美国政府通过第三方公司进行网络窃密的丑闻。美国政府于2021年与以色列间谍软件公司NSO签署秘密合同。根据该合同，美国政府可使用该公司一款名为“地标”的间谍软件，在国内外目标用户不知情或未同意的情况下对其进行跟踪监控。知情人士称，美国已通过“地标”软件对在墨西哥的手机用户进行了至少数千次查询。

美国中央情报局前官员吉拉尔迪说：“大家不应该对美国监听其盟友感到惊讶，当年我在欧洲为美国中央情报局工作时，我们监听德国人、监听意大利人、监听西班牙人、监听英国人，监听所有人。”

埃及《每日新闻报》的文章指出，最近的泄密事件只是“美国长期无差别监视世界的一个缩影”。据报道，美国情报机构每年获得900亿美元的资金，可以利用电子通信、卫星等进行监控，开展间谍活动。“事实上，美国对世界的无差别监控是有据可查的，这为它赢得了一个臭名昭著的名声，即不顾隐私和国际法的监听大国。”

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 17 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)