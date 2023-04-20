据新华社巴黎4月19日电 （记者徐永春）联合国中文日庆祝活动18日在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举办。活动旨在展示中文语言魅力，增进文明交流互鉴。

在当天的主题论坛上，中国常驻联合国教科文组织代表杨进发表讲话说，今年联合国中文日的主题是“中文：增进文明交流互鉴”，这与联合国教科文组织保护语言和文化多样性、促进文明交流互鉴、维护世界持久和平的宗旨高度契合。

中国教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员会主任陈杰在视频致辞中说，语言是人类文明的载体。中文作为联合国六种官方语言之一，是中国参与国际合作的重要媒介，对促进中国与各国人文交流、文化交融、民心相通发挥着积极作用。

联合国教科文组织信息传播助理总干事陶菲克·贾拉西表示，作为地球上使用最广泛的语言之一，中文不仅是一种语言，也是一扇通往独特思维方式的窗口、一扇解读灿烂文化和悠久历史的窗口、一扇回溯长达数世纪文明交流的窗口。中文日活动提供了打开这扇窗的机会。

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 02 版）

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