人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国经济开局良好给世界注入信心（和音）

2023年04月20日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　4月18日，中国国家统计局发布今年一季度经济运行情况。初步核算，一季度中国国内生产总值同比增长4.5%。“中国经济在2023年取得了坚实的开端”“势头比预想的还要强劲”“对中国经济的长期韧性和活力充满信心”……国际舆论高度关注中国经济整体呈现恢复向好态势，积极评价中国经济展现出强大韧性和活力，认为中国将继续为世界经济复苏提供强劲动力。

　　在国际环境复杂严峻的条件下，中国经济取得这样的成绩十分不易。今年以来，随着疫情防控较快平稳转段，各项稳增长稳就业稳物价政策举措靠前发力，中国经济积极因素累积增多。此前，国际组织和投资机构已纷纷调高今年中国经济增长预期。中国一季度经济运行情况发布后，国际舆论更是充分感受到中国经济的盎然春意和勃勃生机，纷纷用“复苏”“反弹”“繁荣”来形容中国经济。中国经济整体呈现恢复向好态势，也为实现全年发展预期目标奠定了较好基础。花旗集团、法国兴业银行在最新数据发布后分别上调中国全年增长预期。这再次印证了世界银行行长马尔帕斯日前的话：“今年全球经济整体疲软，但中国将是例外。”

　　作为拉动中国经济增长的“三驾马车”之一，消费作用凸显，展现了中国经济澎湃的内生动力。一季度，中国社会消费品零售总额同比增长5.8%，服务零售额保持两位数增长，最终消费对经济增长的贡献率达到66.6%，比去年全年明显回升。日前举行的第三届中国国际消费品博览会吸引300多个品牌、1000余款产品首发首秀，充分表明挖掘中国消费市场蕴藏的巨大潜力是全球企业的共识。消费场景不断拓展，消费预期改善，市场销售扩大，服务性消费回升明显……美联社报道认为，中国经济增长在消费拉动下加速。

　　“中国经济的光明前景，源于更加灵活和高质量的发展。”有外国学者指出。今年以来，中国积极发挥投资关键作用，加大重点领域和关键环节投资，积极扩大民生领域投资，制造业投资增势较好，其中高技术制造业投资增长15.2%，不断推进高质量发展。巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈认为，中国致力于高质量发展，这从太阳能和风能发电量的增长，从新能源汽车销量的增长都可以明显看出。今年以来，跨国企业高管密集访华，不少企业宣布加码投资中国。前两个月，中国实际利用外资近400亿美元，继续保持增长势头。与中国同行就是与机遇同行、投资中国就是投资未来已成为广泛共识。

　　中国经济整体呈现恢复向好态势，为世界各国发展提供了更多机遇。一季度，中国货物进出口总额同比增长4.8%，其中，对“一带一路”沿线国家进出口增长16.8%，对《区域全面经济伙伴关系协定》其他成员国的进出口增长7.3%。一季度，中国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长66.9%，跨境电商等外贸新业态增长也比较快，凸显外贸新动能的成长对于外贸增长的支撑作用。世界贸易组织最新《全球贸易数据与展望》报告将今年全球货物贸易量增速预期由1%上调至1.7%，认为中国是“关键因素”，消费需求的释放将促进国际贸易增长。美国彭博社报道认为，中国出口数据增长，提振了经济前景，表明全球增长可能好于预期。

　　中国经济开局良好再次证明，中国经济发展的良好基本面不会变，超大规模市场和完备产业体系的突出优势不会变。中国有信心、有能力推动中国经济巨轮乘风破浪、行稳致远，为世界经济发展作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月20日 02 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部