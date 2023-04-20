4月18日，中国国家统计局发布今年一季度经济运行情况。初步核算，一季度中国国内生产总值同比增长4.5%。“中国经济在2023年取得了坚实的开端”“势头比预想的还要强劲”“对中国经济的长期韧性和活力充满信心”……国际舆论高度关注中国经济整体呈现恢复向好态势，积极评价中国经济展现出强大韧性和活力，认为中国将继续为世界经济复苏提供强劲动力。

在国际环境复杂严峻的条件下，中国经济取得这样的成绩十分不易。今年以来，随着疫情防控较快平稳转段，各项稳增长稳就业稳物价政策举措靠前发力，中国经济积极因素累积增多。此前，国际组织和投资机构已纷纷调高今年中国经济增长预期。中国一季度经济运行情况发布后，国际舆论更是充分感受到中国经济的盎然春意和勃勃生机，纷纷用“复苏”“反弹”“繁荣”来形容中国经济。中国经济整体呈现恢复向好态势，也为实现全年发展预期目标奠定了较好基础。花旗集团、法国兴业银行在最新数据发布后分别上调中国全年增长预期。这再次印证了世界银行行长马尔帕斯日前的话：“今年全球经济整体疲软，但中国将是例外。”

作为拉动中国经济增长的“三驾马车”之一，消费作用凸显，展现了中国经济澎湃的内生动力。一季度，中国社会消费品零售总额同比增长5.8%，服务零售额保持两位数增长，最终消费对经济增长的贡献率达到66.6%，比去年全年明显回升。日前举行的第三届中国国际消费品博览会吸引300多个品牌、1000余款产品首发首秀，充分表明挖掘中国消费市场蕴藏的巨大潜力是全球企业的共识。消费场景不断拓展，消费预期改善，市场销售扩大，服务性消费回升明显……美联社报道认为，中国经济增长在消费拉动下加速。

“中国经济的光明前景，源于更加灵活和高质量的发展。”有外国学者指出。今年以来，中国积极发挥投资关键作用，加大重点领域和关键环节投资，积极扩大民生领域投资，制造业投资增势较好，其中高技术制造业投资增长15.2%，不断推进高质量发展。巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈认为，中国致力于高质量发展，这从太阳能和风能发电量的增长，从新能源汽车销量的增长都可以明显看出。今年以来，跨国企业高管密集访华，不少企业宣布加码投资中国。前两个月，中国实际利用外资近400亿美元，继续保持增长势头。与中国同行就是与机遇同行、投资中国就是投资未来已成为广泛共识。

中国经济整体呈现恢复向好态势，为世界各国发展提供了更多机遇。一季度，中国货物进出口总额同比增长4.8%，其中，对“一带一路”沿线国家进出口增长16.8%，对《区域全面经济伙伴关系协定》其他成员国的进出口增长7.3%。一季度，中国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长66.9%，跨境电商等外贸新业态增长也比较快，凸显外贸新动能的成长对于外贸增长的支撑作用。世界贸易组织最新《全球贸易数据与展望》报告将今年全球货物贸易量增速预期由1%上调至1.7%，认为中国是“关键因素”，消费需求的释放将促进国际贸易增长。美国彭博社报道认为，中国出口数据增长，提振了经济前景，表明全球增长可能好于预期。

中国经济开局良好再次证明，中国经济发展的良好基本面不会变，超大规模市场和完备产业体系的突出优势不会变。中国有信心、有能力推动中国经济巨轮乘风破浪、行稳致远，为世界经济发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 02 版）

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