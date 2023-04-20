4月18日，中国国家统计局发布数据，初步核算，今年一季度中国国内生产总值284997亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%，比上年四季度环比增长2.2%。接受本报记者采访的国际人士表示，从中国一季度经济成绩单可以看出中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，反映出中国经济社会发展政策措施的科学有效。相信随着经济活动进一步活跃和巨大内需的释放，中国经济将为全球经济增长提供更多动力。

“中国经济表现出强大韧性与活力”

一季度，中国规模以上工业增加值同比增长3%，服务业增加值同比增长5.4%，社会消费品零售总额同比增长5.8%……中国经济在高质量发展中呈现恢复向好的良好态势。

“中国经济表现出强大韧性与活力。”埃及《金字塔报》副总编塔里克·苏努提表示，中国经济在2023年一季度同比增长4.5%，超出市场预期。“这一成绩再次证明中国经济具有巨大发展潜力，也表明中国积极运用宏观调控政策的作用正在逐步显现。中国经济拥有良好的复苏增长环境，前景令人期待。”

今年以来，中国经济发展动力持续增强，消费投资回升加快，就业物价总体平稳，市场预期明显改善。花旗集团、法国兴业银行在中国经济最新数据发布后分别上调中国全年增长预期至6.1%和6%；高盛公司认为，中国一季度经济数据有力支撑该机构对中国经济6%的全年增长预测。

国际货币基金组织在最新发布的《世界经济展望报告》中下调了全球经济增速以及发达经济体经济增速的预期，但对2023年中国经济的增速预测仍保持为5.2%。该组织经济顾问兼研究部主任皮埃尔—奥利维耶·古兰沙表示，5.2%的增速意味着中国对今年全球经济增长的贡献率将高达1/3。中国优化调整疫情防控措施，助力经济强劲复苏，这对全球经济来说是重大利好。中国将成为全球经济增长的关键引擎。

世界银行行长马尔帕斯近日表示，中国在加快推进经济重启和保障全球供应链方面所做的努力显而易见。在当前世界经济整体复苏乏力的形势下，中国经济呈现出积极势头。得益于中国良好的经济前景，该行已将2023年全球增长预测上调至2%，高于1月预测的1.7%。

“数据中关于家庭消费的主要指标——社会消费品零售总额，今年一季度同比增长5.8%，中国经济复苏趋势得到了进一步证实。”法国《资本》周刊在报道中指出，3月份中国社会消费品零售总额同比增长10.6%。“随着中国优化调整疫情防控措施，中国消费者纷纷到餐馆就餐，乘坐火车或飞机旅行，跨区域流动的增加促进了服务业的复苏。”

“中国经济良好的增长态势有利于带动其他国家经济发展。”赞比亚经济学家特雷弗·汉巴伊表示，“伴随着中国经济增长，中国对其他国家商品的需求也将随之增加，这有利于带动包括赞比亚在内的其他国家实现经济增长。”

“为跨国企业发展持续提供新机遇”

德国制药和农用化学品企业拜耳公司正在推进拜耳处方药北京工厂产能提升项目落地。公司相关负责人乌尔里奇·史蒂夫表示，中国拥有完备的生产体系、巨大的市场潜力，经济核心竞争力强。“中国持续推进高水平对外开放，营商环境不断优化，增强了跨国公司长期在华发展的信心。”

“近年来中国不断改善营商环境，坚持高水平对外开放，为跨国企业发展持续提供新机遇。”美国美敦力公司深耕中国市场30多年，该公司相关负责人顾宇韶表示，中国出台一系列鼓励外商投资的新政策，不断释放积极信号，让跨国企业深受鼓舞。国际社会普遍看好中国经济发展前景。

“长期向好的中国经济将带来更多增长动能。”墨西哥联邦众议员布拉西尔·阿科斯塔认为，中国经济恢复向好为全球经济提供了更多确定性和稳定性，中国广阔的消费市场将为世界经济发展带来新机遇。

“一季度经济成绩单对中国和世界来说都是好消息。”法国席勒研究所研究员佩里莫尼表示，中国综合施策促进消费持续恢复，对于经济增长的拉动作用明显增强。“当前经济增长成绩的取得更是中国有力有序推进‘十四五’规划102项重大工程建设、实现经济持续健康复苏增长的具体表现。”

“为全球经济复苏增长传递充满希望的信号”

正在广州举办的第133届中国进出口商品交易会，吸引了220多个国家和地区的采购商报名参会。刚刚闭幕的第三届中国国际消费品博览会，吸引了65个国家和地区的3382个消费精品品牌参展、近30家世界500强或行业头部企业全球CEO线下参会……此外，今年中国还将举办第六届中国国际进口博览会等展会。

“中国坚持高水平对外开放，举办消博会等国际性展会，有力促进国际经贸领域合作和世界经济发展。”俄罗斯—亚洲工业企业家联盟主席维塔利·曼克维奇表示，系列大型国际性展会有助于推动世界经济复苏，“中国正在为进一步改进和完善全球产业链、供应链、价值链做出积极努力。”

塔里克·苏努提认为，中国是世界制造业大国和主要出口国之一，其经济活动对全球贸易和供应链具有重要支撑作用。“中国经济的发展不仅有利于本国人民的福祉，也必将对全球经济的稳定和发展产生积极影响。”

在葡萄牙里斯本大学教授安东尼奥·奎罗斯看来，今年一季度，中国经济取得良好开局，“国内生产总值实现同比和环比增长，各大产业、多个行业都呈现恢复向好态势，反映出中国发展动力持续增强，为全球经济复苏增长传递充满希望的信号”。

（本报北京、开罗、巴黎、马德里、墨西哥城4月19日电 记者吴刚、黄培昭、尚凯元、许海林、谢佳宁）

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 02 版）

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