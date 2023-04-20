应中华人民共和国主席习近平邀请，加蓬共和国总统、国家元首阿里·邦戈·翁丁巴于2023年4月18日至21日对中华人民共和国进行国事访问。

访问期间，两国元首在亲切友好气氛中举行会谈，就中加、中非关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛重要共识。中华人民共和国国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际分别同邦戈总统会见。双方高度评价中加传统友谊。中加建交49年来，由两国几代领导人精心培育的中加传统友谊历久弥坚，成为新型国际关系的典范。面对当今世界之变、时代之变、历史之变，中加关系的战略意义更加凸显。为进一步推动两国关系发展，促进各领域合作，两国元首决定将双方关系提升为全面战略合作伙伴关系。

一、加方再次热烈祝贺中国共产党第二十次全国代表大会和全国两会胜利召开，热烈祝贺习近平主席再次当选中国共产党中央委员会总书记和中华人民共和国主席，高度评价新时代十年中国取得的伟大成就，认为中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择，也为解决人类面临的共同问题提供了中国智慧、中国方案、中国力量。加方相信在中国共产党领导下，中国将全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

二、中方热烈祝贺加蓬民主党胜利召开第十二次全国代表大会，高度评价加蓬在邦戈总统带领下，在发展经济、改善民生和提升国家国际影响力方面取得的显著成就。中方相信在邦戈总统领导下，在“新兴加蓬”战略和“加速转型计划”引领下，加蓬国家建设将取得新的成就，加蓬人民的生活将更加美好，加蓬将为维护地区和世界和平、促进绿色和可持续发展发挥更大的积极作用。

三、双方强调，在涉及彼此核心利益问题上相互支持是中加关系的核心要义。中方重申坚定支持加蓬人民自主选择符合本国国情的发展道路，坚定支持加蓬维护国家独立及主权、安全和发展利益，坚定支持加蓬平稳推进重大国内政治议程，坚决反对外部势力干涉加蓬内政。加方重申坚定奉行一个中国原则，认为台湾是中国不可分割的一部分，反对任何损害中国主权和领土完整的言行，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的努力。

双方一致认为，必须从本国实际出发，探索符合人民需求的民主和人权发展道路，坚决反对任何国家滥用民主价值，借口维护民主、人权干涉主权国家内政，挑动世界分裂对抗，将自身意志强加于他国。

四、双方将进一步发挥元首外交的政治引领作用，保持高层交往与对话势头，加强战略沟通，不断深化传统友好和政治互信，牢牢把握中加关系前进方向。

五、双方一致同意携手努力，共同构建政治高度互信、经济深度融合、安全守望相助、国际事务团结协作、文明互学互鉴的全面战略合作伙伴关系：

——双方同意密切两国中央和地方政府、立法机构、政党等各部门、各层级的交流与合作，加强政策对接和治国理政经验交流。

——双方将深化高质量共建“一带一路”合作，加紧推进全球发展倡议和“新兴加蓬”战略、“加速转型计划”对接，结合中非合作论坛达喀尔会议新举措落实，挖掘合作潜力，促进合作共赢、共同发展。

双方同意提高双边贸易水平，重申将充分利用中加经贸混委会等机制，进一步扩大双边贸易规模。中方将积极研究更多加蓬产品进入中国市场的可能性。

双方愿进一步扩大投资合作。中方将鼓励更多企业赴加投资兴业，参与公路、电力、信息通信等基础设施建设，深化农业、油气、矿业、林渔业等互利合作，支持加蓬实现经济多样化发展，将为加方在中国举办投资推介活动提供便利。加方将进一步改善营商环境，为中国企业在加经营提供良好条件。

中方赞赏加蓬作为非洲环保先锋和联合国气候变化谈判非洲组组长，在协调非洲应对全球气候变化方面作出的积极贡献。加方赞赏中方坚持绿色低碳发展、积极参与应对气候变化国际合作的决心和努力。双方同意深化在环保领域合作，加强政策对话和能力建设合作，积极探讨开展应对气候变化南南合作。中方将向加方提供一批南南合作物资援助。

——双方同意进一步加强在和平与安全领域的交流与合作，密切两国军方高层交往，加强在人员培训、打击跨国犯罪、装备技术、联演联训等领域合作。双方同意加强保护本国境内对方公民及机构的安全及合法权益。

——双方一致认为，中加同为发展中国家，在国际事务中拥有广泛共同利益和相近立场主张，将在国际事务中相互支持，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护国际社会团结合作，反对霸权主义和强权政治，坚持真正的多边主义，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建人类命运共同体。

中方赞赏加方为促进世界和地区和平发展发挥重要作用，愿积极支持加方履职联合国安理会非常任理事国、人权理事会成员国和中部非洲国家经济共同体轮值主席国，继续加强协调配合，共同维护两国和发展中国家共同权益。

中方欢迎加蓬加入“全球发展倡议之友小组”并被列入全球发展倡议项目首批项目清单受益国。加方愿在双、多边层面就落实全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议同中方加强合作。

——双方高度评价两国在文化、旅游、教育、公共卫生、疫情防控、青年、智库、媒体、体育等领域合作成果，同意进一步扩大人文交流。双方将推动学者、媒体加强交流。中方将加强同加方人力资源领域合作，继续向加蓬派遣医疗队。

六、双方高度评价中非合作论坛对推进中非全面战略合作伙伴关系的重要作用，同意就中非合作论坛事务加强磋商和协调，共同落实好《达喀尔行动计划（2022—2024）》框架内各领域务实合作。

七、双方一致认为，邦戈总统访华取得圆满成功，对促进中加关系发展以及推动构建新时代中非命运共同体具有重大意义。邦戈总统对习近平主席及中国政府和人民在访问期间给予的热情友好接待表示衷心感谢。中加双方一致同意延续元首访问势头。邦戈总统邀请习近平主席于2024年两国庆祝建交50周年之际访问加蓬。

（新华社北京4月19日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 02 版）

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