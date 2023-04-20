□ 孙岩峰

4月6日，巴西总统卢拉签署简短声明，宣布巴西将重新加入南美国家联盟（以下简称南美联盟）。同日，阿根廷外交部发布声明，就该国再次加入南美联盟的决定正式通知该组织各成员国。南美第一和第二大国不约而同宣布重返南美联盟，彰显这个南美地区最重要的地区一体化机制迎来了久别的“春天”。毫无疑问，这将在拉美、西半球乃至全球产生重要影响。

南美联盟的雏形源于21世纪初以南美左翼国家为主力的地区一体化机制，其初衷是“抱团取暖”、共同应对新自由主义及西方跨国资本对地区经济的巨大冲击、开启南美团结自强序章。此后，在抗衡美国霸权、捍卫地区利益的过程中，这一机制日益发展壮大。2005年，时任巴西总统卢拉和委内瑞拉总统查韦斯等左翼领导人公开否决美国为全面控制拉美而提出的“美洲自贸区”计划。这一举措加速了南美联盟成型，也表明了南美国家的态度：只有在政治和外交上进一步强化团结、加强融合，才能有效抵抗美国等霸权国家的干涉和控制。2008年5月，南美联盟正式宣告成立。

自此，南美联盟成为美国及南美右翼力量的“眼中钉，肉中刺”。2013年之后，地区经济形势恶化、社会动荡加剧，多国政权“左下右上”。美国趁机拉拢地区右翼国家，以意识形态挂帅、以是否支持委内瑞拉左翼政权“划分阵营”，组建由智利、秘鲁、哥伦比亚等国家参加的所谓“拉美进步论坛”，分化南美国家团结。阿根廷、巴西等国纷纷宣布退出南美联盟。南美一体化在美国的破坏和打压下陷入低潮。

2018年以来，拉美左翼在多国纷纷重掌政权，开启地区新一轮“左转”浪潮。各国清醒地看到，拉美近年来内部经济发展陷入困境、外部国际影响下降，重要原因在于未能有效凝聚地区政治合力、未能形成内部统一市场，从而被美西方跨国公司“各个击破”，成为全球化竞争的“落后者”。此后，地区大国逐渐开启地区一体化“复兴之路”。巴西总统卢拉今年1月初就职后，首个出访国家就是阿根廷。双方会晤聚焦如何密切战略合作、重新激活南美联盟。双方提出建立“南美洲共同货币”的倡议，震惊全球金融市场，被认为是发展中国家特别是南美国家通过团结自强摆脱西方霸权的重要尝试。

其实，南美联盟的雄心远不止于此。在最初设想中，南美联盟希望仿效欧盟，“以一个声音说话”，设立统一关税、发行统一货币，组建统一议会，发放统一护照，建立统一军队，继而实现南美解放者玻利瓦尔所设想的“独立与统一”。这正是美国“门罗主义”最为忧虑和难以容忍之处。美国自始至终都将拉美视为其“后院”，既不能接受拉美与域外国家合作，更不能容忍拉美国家脱离美国的控制与干涉而真正独立。

回顾200年来、特别是近20年来的美拉关系，双方之间控制与反控制的矛盾根深蒂固。从美国侵占墨西哥国土、将中美洲变成“香蕉共和国”、霸占巴拿马运河区，到支持智利皮诺切特政变、武装入侵格林纳达、无理粗暴制裁古巴和委内瑞拉，美国对拉美的威胁和伤害使拉美国家对美国怀有深深恐惧和厌恶，正如很多墨西哥人无奈的感叹：“离上帝太远，离美国太近”。拉美国家唯一的应对方式只能是团结起来，强大自己。

当前，南美国家联盟东山再起，既折射出美拉之间复杂、敏感而又不平等的关系，更反映出南美乃至拉美国家团结自强、反抗霸权、寻求自我的现代化道路的坚定决心。

（作者为中国现代国际关系研究院拉美所副所长、研究员）

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