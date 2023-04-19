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厄瓜多尔外贸部长：对华贸易发展不受外部压力影响

2023年04月19日16:02 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城4月18日电（记者席玥）基多消息：厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部部长胡利奥·普拉多日前表示，对华贸易不会因受到外部压力而停止，厄瓜多尔优质产品对华出口有望进一步增加，让厄经贸保持活力。

　　近期，美国一些政府部门对厄瓜多尔与中国进一步深化贸易往来表达担忧，普拉多在接受埃菲社采访时作出以上回应。

　　普拉多说，厄瓜多尔人口众多，不能中断与中国的贸易往来。

　　厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部近日发布的一份报告显示，2022年，中国超越美国成为厄瓜多尔最大非石油产品出口目的地国。普拉多说，在没有签署自贸协定的情况下，厄对华出口的同比增长率达近50%，两国贸易合作成果显著，今后这样高水平的经贸发展活力还将继续保持。

　　中国商务部数据显示，2022年中厄双边贸易额达130亿美元，创历史新高，比上一年增长近20%。

　　中厄自贸协定谈判于2022年2月启动，在今年2月16日举行的中厄自贸协定第三次首席谈判代表视频会议上，双方确认结束自贸协定谈判。自贸协定正式签署后，厄瓜多尔将成为继智利、哥斯达黎加和秘鲁之后第四个与中国签署自贸协定的拉美国家。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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