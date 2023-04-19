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CNBC调查：美国民众对本国经济悲观情绪创新高

2023年04月19日16:01 | 来源：新华网
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　　美国消费者新闻与商业频道（CNBC）18日发布的最新“全美经济调查”显示，69%的美国成年人对美国当下以及未来的经济形势持负面看法，创这项调查17年历史中的最高纪录。

　　消费者新闻与商业频道委托美国调查机构哈特研究联合公司，于4月6日至11日调查1002名美国成年人，得出上述结论。

　　“全美经济调查”为季度调查。消费者新闻与商业频道评论说，在持续的通货膨胀、加息和对经济衰退的担忧中，美国人对本国经济的看法从未如此消极。

　　调查显示，57%受访者预计美国经济明年将陷入衰退，9%认为已经陷入衰退。67%的受访者说自己工资涨幅没有跟上通货膨胀的速度，26%表示跟上了，只有5%的受访者表示收入增长速度超过了通货膨胀。

　　由于通货膨胀，约81%的受访者不得不改变消费习惯和生活方式，如减少在娱乐、旅游和外出就餐方面的支出，动用储蓄来支付费用等。

　　通货膨胀对美国工薪阶层的影响尤为严重。自认属于工薪阶层的受访者中，约四分之三表示正在减少娱乐和外出就餐以减少开支，51%表示为维持生计要做更多的工作。相比之下，自认属于中上阶层的受访者中，这两个数字分别为54%和18%。

　　调查还显示，54%的受访者认为食品价格大幅上涨对他们影响最大。不同的种族、党派和收入群体在这方面比例类似。

　　对美国经济的悲观情绪还蔓延到股票市场：只有24%的受访者认为现在是投资股票的好时机。这是这项调查历史上最低水平。之前的纪录是上个季度的26%。

　　大多数受访者表示，由于利率提高，他们不太可能购买汽车或新房产。

　　消费者新闻与商业频道说，美国民众对经济形势的看法影响到总统约瑟夫·拜登的支持率。与去年11月的调查相比，当前拜登支持率下降2个百分点至39%，不支持率上升1个百分点至55%。

　　最新调查中，高达62%的受访者不赞同拜登政府对经济问题的处理，而上次调查时这一数字为57%。依照消费者新闻与商业频道说法，这是拜登总统上任以来美国民众对经济问题的“第二糟糕的解读”。（乔颖）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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