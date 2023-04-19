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美国追查“泄密门”嫌疑人动机　迄今只发现纯属“炫耀”

2023年04月19日13:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月19日电 三名知情人士17日向美国《政治报》网站披露，尚无明确且公开的证据显示“泄密门”嫌疑人、马萨诸塞州空军国民警卫队成员杰克·特谢拉在把密件发布到互联网前曾与任何外国人或外国政府联络，也未发现他参与任何外国间谍行动。

　　据《政治报》报道，部分美国和乌克兰政府官员先前暗示特谢拉是间谍。但联邦调查人员筛查特谢拉与外国人士联系，迄今未能支持这一说法。

　　另一名美国前情报官员说，调查人员眼下不知道特谢拉在社交平台Discord活动时，除了在线聊天群成员以外，曾与哪些人交谈，也不知道他除了想向朋友们卖弄，还有哪些意图。

　　一些媒体近期暗示，特谢拉最初发布密件的聊天群中有外籍人士。不过，特谢拉一名朋友否认相关说法，称聊天群里有俄罗斯人或乌克兰人的指认“纯属捏造”。

　　据《华盛顿邮报》报道，曾与特谢拉在Discord聊天的人指出，他泄密的部分原因是想让大家知道美国政府如何开展海外行动，部分原因是炫耀自己的涉密权限。

　　特谢拉现年21岁，14日因涉嫌违反美国《反间谍法》而受控“保存并传输国家防务信息”“故意保存机密文件”两项刑事罪名。调查人员指认，特谢拉去年起在涉事聊天群内发布密件，最近数周，群内另一成员转发密件到其他Discord聊天群，之后密件在“电报”和推特等社交媒体广泛传播。

　　按照《政治报》的说法，一旦发现特谢拉“勾连”外国，可以预料“泄密门”后果更严重，特谢拉恐面临更多刑事指控，关联收集或传递防务信息以援助外国政府。

　　不过，美国前情报官员说，调查人员现阶段不太可能提出新指控。

　　特谢拉发布的密件显示美国同时监听盟友和对手、深度介入俄乌冲突等敏感内容，让美国政府颇为尴尬。（海洋）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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