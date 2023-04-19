新华社哈瓦那4月18日电（记者林朝晖）中国援助古巴应对干旱与下水系统改善设备项目交接仪式18日在位于哈瓦那的古巴全国水资源委员会举行。

中国驻古巴大使马辉、古巴副总理查普曼、古巴外贸外资部副部长里瓦斯、古巴全国水资源委员会主席罗德里格斯等出席。

据介绍，此次援助旨在帮助古巴提高应对干旱和建设完善下水及沟渠系统的能力。中方交付给古巴政府的援助物资包括运水车、空气压缩机、吸污车、高压清洗车、自卸车、管道热熔机等。

马辉说：“该项目的实施有助于增强古巴各省会城市和周边居民区的给排水水平，在旱情严重时缓解居民用水问题，在实现水资源可持续管理的同时，减少污水对环境的污染，降低疾病传播风险，为居民优化居住环境、提高生活质量提供支持。”

罗德里格斯感谢中国政府的援助。他说，不久前，中方派员到古巴完成了为期20天的技术服务工作，为援助物资的交接和妥善使用奠定了基础。

援助设备操作员罗阿在接受新华社记者采访时说：“中国援助的设备十分耐用，可以在恶劣的环境下工作。”

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