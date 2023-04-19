4月18日，第七届中非青年大联欢在京开幕。中国宋庆龄基金会供图

人民网北京4月18日电 （记者陈尚文、包晗）4月18日，由外交部、中国宋庆龄基金会、山东省人民政府主办的第七届中非青年大联欢在京开幕。

本次中非青年大联欢以“凝聚青春梦想，奋进中非合作新征程”为主题。在8天的时间里，来自48个非洲国家和非洲联盟的49名青年代表将访问北京和山东两地，参加中非青年对话会、参观中国共产党历史展览馆、参访高科技企业和乡村振兴示范片区等，通过实地考察和相互交流更加深入地了解中国。

中国宋庆龄基金会主席、中国非洲人民友好协会会长李斌在开幕式上致辞表示，中非文明交流历史悠久，人民的相互了解和认知是中非友好事业的社会基础。中非加强文明交流互鉴，携手弘扬全人类共同价值，对进一步深化新时代中非合作具有重要意义。这将极大丰富世界文明百花园，为推动构建人类命运共同体、促进人类和平与发展事业作出更大贡献。

中国政府非洲事务特别代表刘豫锡说，青年是中非友好的传承者，深化合作的推动者。当前中非合作正面临转型升级、高质量发展的关键时期。中非青年要增强使命感和责任感，通过交流对话促进相互了解，不断激发热爱中非友好事业的热情。

中非合作论坛非方共同主席国塞内加尔驻华大使伊布拉伊玛·锡拉表示，非方高度赞赏中国对非洲教育与人力资源培训的支持。期待非中继续深化合作，为双方青年提供更多机会。

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