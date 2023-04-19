人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第七届中非青年大联欢在京开幕

2023年04月19日13:23 | 来源：人民网-国际频道
小字号

4月18日，第七届中非青年大联欢在京开幕。中国宋庆龄基金会供图

人民网北京4月18日电 （记者陈尚文、包晗）4月18日，由外交部、中国宋庆龄基金会、山东省人民政府主办的第七届中非青年大联欢在京开幕。

本次中非青年大联欢以“凝聚青春梦想，奋进中非合作新征程”为主题。在8天的时间里，来自48个非洲国家和非洲联盟的49名青年代表将访问北京和山东两地，参加中非青年对话会、参观中国共产党历史展览馆、参访高科技企业和乡村振兴示范片区等，通过实地考察和相互交流更加深入地了解中国。

中国宋庆龄基金会主席、中国非洲人民友好协会会长李斌在开幕式上致辞表示，中非文明交流历史悠久，人民的相互了解和认知是中非友好事业的社会基础。中非加强文明交流互鉴，携手弘扬全人类共同价值，对进一步深化新时代中非合作具有重要意义。这将极大丰富世界文明百花园，为推动构建人类命运共同体、促进人类和平与发展事业作出更大贡献。

中国政府非洲事务特别代表刘豫锡说，青年是中非友好的传承者，深化合作的推动者。当前中非合作正面临转型升级、高质量发展的关键时期。中非青年要增强使命感和责任感，通过交流对话促进相互了解，不断激发热爱中非友好事业的热情。

中非合作论坛非方共同主席国塞内加尔驻华大使伊布拉伊玛·锡拉表示，非方高度赞赏中国对非洲教育与人力资源培训的支持。期待非中继续深化合作，为双方青年提供更多机会。

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部